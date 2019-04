Manchester United - Solskjaer : "Le confiance devant le but est importante"

Le coach des Red Devils a évoqué la mauvaise passe de son équipe, qui reste sur 1 victoire en 5 matches, avant de recevoir West Ham ce samedi (18h30).

reçoit ce samedi (18h30) dans le cadre de la 34e journée de . Après leur défaite la semaine passée à , les Red Devils voudront se relancer dans la course à la qualification en . Présent en conférence de presse ce vendredi, Ole Gunnar Solskjaer s'est montré relativement confiant pour la fin de saison de son équipe.

Sur la mauvaise dynamique actuelle [1 victoire en 5 matches]

"C'est une période où nous avons joué contre de bonnes équipes et avons fait de bonnes performances, mais n'avons pas eu la qualité et la confiance devant le but. Nous aurions dû gagner contre Wolverhampton et , les deux matches de championnat, au vu du nombre d'occasion. Nous avons travaillé [devant le but]. En tant qu'ancien attaquant, je sais à quel point la confiance est importante. Parfois vous n'avez juste pas ce sentiment de confiance, donc vous devez faire cela à l'entraînement et espérer que cela revienne parce que nous avons été fantastiques mais pas cliniques devant le but."

Sur la situation d'Ander Herrera [en fin de contrat et convoité notamment par le PSG]

"Il a travaillé très dur pour revenir de sa blessure contractée contre et à son retour il en a eu une autre à l'entraînement. Cela vient à un moment où il y a des discussions autour de son contrat. Je ne peux pas vraiment commenter où ils en sont. Vous devez lui demander. Il aime beaucoup jouer et n'est pas très heureux quand il ne peut pas aider ses coéquipiers et tout donner, peu importe qu'il reste cinq semaines ou cinq ans dans son contrat."

Sur les blessures

"[Herrera] est toujours absent, je ne pense pas que Nemanja [Matic] soit disponible parce qu'il est malade, peut-être parce que c'est un guerrier il voudra aider ses coéquipiers et [jouera]. Nous verrons après aujourd'hui, il s'est entraîné individuellement hier. Nous avons plusieurs défenseurs blessés pour un moment, Matteo [Darmain] sera disponible, [Marcos] Rojo est là aussi et nous devrons peut-être envisager d'autres options. [Alexis Sanchez] s'entraîne avec nous, je ne suis pas sûr qu'il soit apte. Il n'est plus blessé mais je ne suis pas sûr qu'il soit à 100% demain, peut-être plutôt pour le match contre Barcelone."

Sur sa composition d'équipe ce samedi

"J'ai plusieurs solutions bien sûr, de reposer un ou deux joueurs parce qu'il y a des matches qui arrivent. Nous avions des joueurs sur le banc mercredi soir [contre Barcelone] comme Jesse [Lingard] et Anthony [Martial] qui d'habitude débutent les matches. Il y aura quelques changements. Nous verrons bien ce que nous déciderons."



Sur l'objectif de points à prendre

"Nous avons besoin du maximum de points et je pense que si nous en prenons 15 nous serons dans les trois premiers parce que nous aurons battu . Mais pour l'instant il s'agit de West Ham et de nous concentrer pour faire une bonne prestation pour prendre trois points. Nous voulons le Top 3. Le Top 4 est aussi un objectif si nous ne prenons pas 15 points mais nous devons viser les 15 points."