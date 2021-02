Solskjaer lance un avertissement à De Gea suite à ses erreurs

Les Red Devils ont vu leur numéro un retomber sous les projecteurs à la suite de son erreur préjudiciable lors d'un match nul 3-3 face à Everton.

Ole Gunnar Solskjaer dit que David de Gea doit "gagner sa place" à Manchester United, avec une autre performance sujette aux erreurs de l'Espagnol contre Everton conduisant à des appels au changement de gardien à Old Trafford de la part des observateurs. Un numéro un autrefois fiable - qui a remporté quatre prix de joueur de l'année avec les Red Devils - a enduré une soirée à oublier contre les Toffees, avec un match au scénario dramatique se terminant par un match nul 3-3.

David De Gea a été pointé du doigt pour avoir relâché le ballon et l'avoir placé dans la trajectoire d'Abdoulaye Doucoure sur le premier but d'Everton, alors qu'il s'est également retenu dans sa sortie en permettant à Dominic Calvert-Lewin de le devancer et d'égaliser en toute fin de match. "Chaque joueur doit gagner sa place", a déclaré l'entraîneur de Manchester United Solskjaer aux journalistes en réfléchissant aux points supplémentaires perdus pour son équipe.

"Nous sommes une équipe avec de la concurrence et cela s'applique à tous les membres de l'équipe", a ajouté le Norvégien. La légende des Red Devils, Gary Neville, a déclaré à Sky Sports ce jour-là : "David de Gea, là, à la fin. Il ne vient même pas en ligne avec le ballon. Je pense que vous voulez que le gardien de but vienne manger l'attaquant. Vous voulez juste que votre gardien de but vienne là-bas et l'élimine absolument".

Neville et Keane veulent voir du changement

"Les gardiens de but sont si rapides sur leur ligne de nos jours. Ce n'était pas une bonne soirée pour le gardien de but, ce n'était pas non plus une excellente soirée pour les défenseurs centraux et nous savions depuis le début que Manchester United avait besoin d'un duo d'arrière central plus fort. Cela n'a pas changé. Inutile d'en parler ce soir. Cela leur a coûté", a ajouté l'Anglais. Une autre icône de Manchester United, Roy Keane, a déclaré: "Je ne suis certainement pas son plus grand fan [de De Gea]".

"La seule chose que vous attendez de votre gardien de but, c'est du courage et il ne l'a pas montré pour le but égalisateur. Ce n'est pas bon signe", a ajouté l'Irlandais. Les demandes à Manchester United pour recruter des renforts en éfense ne sont pas nouveaux, beaucoup suggérant qu'un autre défenseur central et une concurrence supplémentaire au poste d'arrière droit sont nécessaires à Old Trafford. Dans les buts, Solskjaer a des options alternatives vers lesquelles il peut se tourner.

L'international anglais Dean Henderson attend patiemment cette opportunité après son retour à Manchester United après deux périodes de prêt productives à Sheffield United. Il a joué à trois reprises en Premier League cette saison, mais la dernière fois date du 17 décembre. Ce n'est pas la première fois, cependant, que David De Gea est confronté à des questions de forme et voit son statut questionné, et le joueur de 30 ans a réussi à conserver son poste jusqu'à présent. Manchester United, cependant, cherche à chasser les trophées tant attendus cette saison, sur plusieurs fronts, et a besoin d'une dernière ligne de défense fiable afin de mettre fin à une attente de quatre ans pour remporter un trophée.