Solskjaer a refusé une STAR... à cause de ses cheveux

Le coach de Manchester United n'aime pas les coupes de cheveux originales, au point de refuser certaines stars...

Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien attaquant et actuel manager de Manchester United, a évoqué une anecdote étrange de sa carrière de coach.

Le tacticien norvégien, revient sur la période où il était aux commandes du club norvégien de Molde, entre 2015 et 2018. À cette époque, un certain Marek Hamsik était convoité par la formation scandinave.

Si celui qui est devenu par la suite un joueur mythique de Naples disposait d'un profil intéressant pour les recruteurs de Molde, l'affaire ne s'est pas faite et la raison est étrange...

En effet, Solskjaer est allé l'observer avec un recruteur, lequel considérait Hamsik comme un joueur prometteur. Mais la coupe de cheveux d'Hamsik a tout changé.

"Lorsque le joueur est sorti du vestiaire et qu’il traversait le tunnel pour aller sur le terrain, il avait une crête iroquoise. J’ai dit à mon scout: ‘Rentrons chez nous, je ne suis pas intéressé’. Ce voyage a été très court", a raconté l'entraîneur à Sky Sports.

L'article continue ci-dessous

On ne peut pas dire que Solskjaer ait eu le nez creux. Marek Hamsik a brillé à Naples, où il a disputé 520 matchs dans sa carrière. Il poursuit actuellement son odyssée à Göteborg.

Solskjaer aurait également pu avoir Haaland à Manchester United, un joueur avec qui il a travaillé à Molde. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait qu'Erling Haaland allait devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, l'entraîneur de Manchester United a déclaré à Sky Sports : "Oui. Vous pouvez voir sa personnalité".

"Il est venu à 16 ans, bien sûr, on ne sait jamais avec des blessures, il a très mal souffert avec les genoux quand il est venu. Mais je pouvais voir quelqu'un avec une personnalité. Je me souviens qu'il a vaincu et mis nos défenseurs centraux et nos milieux de terrain centraux, deux gros et énormes gars, il les a mis au sol et leur a demandé de se lever. C'est un gagnant. Il a une grande personnalité, bien sûr", a ajouté l'entraîneur norvégien.