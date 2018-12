Solari revient sur le cas d'Isco au sein du Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid a parlé d'Isco en conférence de presse. Solari considère le milieu de terrain comme "un homme mûr".

En conférence de presse, Santiago Solari a fait le point sur l'actualité du Real Madrid. De la dynamique du moment en passant par le cas d'Isco.

Et au sujet de ce dernier, il a souligné l'apport du milieu de terrain dans les succès connus par le club madrilène.



La situation actuelle du Real Madrid, Solari continue de croire : "Comment ne pas croire en le Real Madrid, ce club a 115 ans d'histoire et 13 Ligue des champions, ce club ne peut pas vivre installé dans une hyperbole constante. Nous avons remporté quatre des cinq dernières Ligue des champions et bien sûr nous devons croire en le Real Madrid."



La dispute présumée d'Isco avec les supporters du Bernabéu : "J'ai l'impression qu'Isco réclame une faute ou un corner, je comprends que l'accent est mis sur ce qui se passe et que les journalistes focalisent leur attention. Notre attention à nous est le match de demain contre le Rayo, avec le soutien de notre peuple et avec la joie et l’attitude que nous avons montrées, nous avons remporté 8 matches sur 10 et c’est la bonne façon de faire. "



Comment récupérer le meilleur Isco : "Isco est un homme mûr, il est professionnel, il a donné beaucoup de choses à Madrid et je suis sûr qu'il continuera à les donner. La tâche de l'entraîneur est ingrate: décidez de qui joue, qui ne joue pas car ils sont tous bons et ont donné des choses à Madrid. C'est une tâche compliquée, mais il n'y a aucun moyen, il faut toujours en laisser de côté."