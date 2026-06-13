Soirée historique : le Qatar décroche son tout premier point en Coupe du monde

L'équipe de Suisse a concédé un match nul 1-1 face au Qatar samedi soir au Levi’s Stadium de Santa Clara, malgré une domination durant l’intégralité de la rencontre.

Il s’agit du premier point de l’histoire des Al-Anabi, qui participent à leur deuxième phase finale après avoir terminé la Coupe du monde 2022, organisée à domicile, sans aucun point.

La Suisse avait pourtant ouvert le score dès la 17e minute par l’intermédiaire de Breel Embolo, auteur d’un penalty parfaitement transformé. avant que Khoukhi Boualem n’égalise d’une tête décisive à la 90^e+5. Ce résultat laisse le groupe B grand ouvert : les quatre équipes comptent pour l’instant un point, après le match nul 1-1 entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans la journée.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue : les Qataris se sont créés une première occasion par Edmilson Junior, repoussée par Kobel dès la 2e minute, avant que les Suisses ne reprennent le dessus et ne dominent le jeu grâce à une pression offensive écrasante, couronnée par un penalty sifflé après une faute du gardien qatari sur Freuler dans la surface, que Embolo transformait avec sang-froid à la 17^e minute. La Nati maintenait ensuite sa domination et se créait plusieurs occasions par Zakaria, Eibacher et Vargas, mais le dernier geste leur a manqué alors qu’ils méritaient de mener plus largement.

Au retour des vestiaires, la Suisse maintient son emprise sur le jeu, tandis que le Qatar peine toujours à se montrer menaçant. mais la défense qatarienne, de plus en plus solide, a contenu les risques, malgré deux occasions nettes de la Suisse aux 76^e et 81^e minutes, alors que les Suisses semblaient tout proches de leur premier succès.

Mais dans le temps additionnel, plus précisément à la 90e+5, Khoukhi Boualem a égalisé d’une tête puissante au second poteau, après un centre précis, offrant ainsi à la sélection qatarienne un point inespéré et privant la Suisse d’une victoire qui lui semblait acquise.

Ce partage laisse le groupe B grand ouvert : les quatre sélections (Suisse, Qatar, Canada, Bosnie-Herzégovine) comptent une unité et s’annoncent donc toutes en lice pour les deux prochaines journées.