Soirée de records pour l’Angleterre : Kane et Pickford entrent dans l’histoire

L'équipe d'Angleterre s'apprête à battre deux records historiques lors de son match de ce soir, tandis que Harry Kane et Jordan Pickford continuent d'inscrire leurs noms dans les annales des « Three Lions ».

Les Three Lions défient la Norvège en quarts de finale, avec pour objectif d'atteindre le dernier carré où les attendra le vainqueur de la rencontre Argentine-Suisse.

Selon Opta, le capitaine Harry Kane honorera ce soir sa 120e sélection avec les « Three Lions », égalant ainsi le record de Wayne Rooney.

Seul le gardien Peter Shilton, auteur de 125 sélections, devance désormais Kane et Rooney au classement des joueurs les plus capés de l’équipe d’Angleterre.

De son côté, le gardien Jordan Pickford établit un autre record : il dispute ce soir son 18e match en Coupe du monde, devenant ainsi le joueur anglais le plus capé de l’histoire de la compétition.

Les Three Lions ont validé leur billet pour le dernier carré en battant le Mexique (pays hôte) 3-2, tandis que la Norvège avait auparavant surpris le Brésil 2-1 en huitièmes.

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