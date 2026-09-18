Sofyan Amrabat a réagi avec étonnement aux récentes déclarations de Mohamed Ouahbi. Le milieu de terrain de l’Ajax avait auparavant annoncé qu’il ne serait provisoirement plus disponible pour le Maroc tant qu’Ouahbi serait sélectionneur.

Jeudi, Ouahbi a suggéré que la décision d’Amrabat était peut-être liée à son faible temps de jeu lors de la dernière Coupe du monde. Le milieu de terrain de trente ans ne se reconnaît absolument pas dans cette lecture. « Je ne m’y attendais pas, c’est un peu étrange », a réagi Amrabat auprès d’ESPN.

Selon Amrabat, son choix n’a rien à voir avec son rôle de remplaçant lors de la dernière Coupe du monde. « J’ai joué pour mon pays avec énormément de fierté. C’est le plus grand honneur qui soit. Que ce soit quatre-vingt-dix minutes, vingt, dix, ou pas du tout. »

« Quand je ne jouais pas, j’ai toujours été là pour les gars. Je me suis entraîné très dur, vous pouvez le demander à tout le monde. Je n’ai jamais exigé davantage de temps de jeu et je ne le ferais jamais non plus. Dans le football, il faut l’imposer, le mériter. »

Le milieu de terrain de l’Ajax ne veut pas donner à cette affaire plus d’ampleur que nécessaire. « Il ne s’agit pas de moi, mais de l’équipe. C’est l’entraîneur, donc je lui souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à l’équipe. Je n’aime pas jeter de l’huile sur le feu. »

Amrabat souligne en outre qu’il n’y a pas eu de dispute avec Ouahbi. Il se montre également élogieux envers son concurrent Ayyoub Bouaddi, qui l’a évincé de l’équipe du Maroc. « C’est un joueur formidable, un garçon adorable. Je lui souhaite le meilleur. »

Pour l’instant, Amrabat se concentre entièrement sur l’Ajax, où il a signé un contrat à la fin du mercato. Il se montre enthousiaste au sujet du directeur technique Jordi Cruijff. « Je pense qu’il l’a déjà prouvé. Bien sûr, il faut encore voir où nous en serons à la fin de la saison, mais je pense qu’il a constitué une équipe très solide, avec un très bon staff. Un grand compliment pour lui. »