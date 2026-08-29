L’Ajax va quasiment à coup sûr mettre la main sur Sofyan Amrabat, mais selon Algemeen Dagblad, il voulait initialement faire son retour au Real Betis. Le Marocain n’était pas disposé à attendre jusqu’au dernier jour du mercato, a fait résilier son contrat à Fenerbahçe et a choisi l’Ajax. Matteo Moretto écrit qu’il y avait aussi un intérêt sérieux de l’Atlético de Madrid.

Fabrizio Romano a annoncé la nouvelle selon laquelle Amrabat a fait résilier son contrat à Fenerbahçe, même si, d’après De Telegraaf, ce n’est pas encore le cas. Il existe toutefois déjà un accord verbal. Tout indique donc que le milieu défensif de Huizen sera bientôt actif à la Johan Cruijff ArenA.

Selon Algemeen Dagblad, Amrabat aurait aussi pu choisir des offres lucratives venues du Moyen-Orient, mais il voulait en réalité retourner à Séville. L’entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, souhaitait vivement recruter Amrabat, mais en raison de « difficultés » au sein du club et du souhait d’Amrabat de ne pas attendre jusqu’au tout dernier moment, une nouvelle collaboration ne verra pas le jour.

Lorsqu’il est devenu clair que le Betis n’était plus une option, il a fait résilier son contrat à Fenerbahçe afin de rendre possible son transfert libre vers Amsterdam.

Selon Moretto, l’Atlético convoitait lui aussi Amrabat. « Au cours des derniers jours, un club espagnol, plus précisément l’Atlético de Madrid, a eu des contacts importants au sujet du milieu marocain, mais dans les dernières heures, l’Ajax a accéléré les négociations pour boucler l’opération. »

L’entraîneur Míchel Sánchez est donc sur le point d’accueillir sur le terrain d’entraînement le milieu défensif qu’il réclamait. L’Espagnol a jusqu’à présent principalement opté pour Youri Regeer au poste de numéro 6.

Amrabat s’est révélé aux Pays-Bas sous les couleurs du FC Utrecht et s’est développé via Feyenoord, le Club Bruges, la Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe et le Betis pour devenir un footballeur de renommée internationale. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il a été un élément crucial de l’équipe devenue le premier pays africain de l’histoire à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.