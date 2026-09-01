Sofyan Amrabat offre à Nordin Amrabat un club en Eredivisie

Nordin Amrabat rejoint le FC Utrecht avec effet immédiat, a annoncé mardi le club d’Eredivisie. L’attaquant de 39 ans s’entraînait déjà depuis deux semaines avec le groupe d’Anthony Correia et est désormais qualifié pour disputer des matches.

Le FC Utrecht se dit extrêmement heureux de l’arrivée du vétéran, comme le montre le communiqué publié sur le site du club. « Nordin Amrabat possède un CV qui fait saliver. À la liste, où figurent notamment le PSV, Galatasaray, Malaga et Watford, s’ajoute désormais aussi le FC Utrecht. »

Amrabat était libre de tout contrat après son départ du Wydad AC marocain. « En discutant avec son petit frère et ancien milieu du FC Utrecht, Sofyan Amrabat, il a évoqué ses options. Son frère a appelé le directeur technique Jordy Zuidam, après quoi Amrabat s’est entraîné pendant deux semaines avec le groupe. »

« Je suis fier de faire partie du FC Utrecht. J’y ai déjà joué à plusieurs reprises, mais maintenant pour la Bunnikside, avec ce logo sur la poitrine, c’est quelque chose de spécial », s’enthousiasme la nouvelle recrue du dix-septième de VriendenLoterij Eredivisie.

Amrabat poursuit : « Mon petit frère a effectué toute sa formation de jeune ici, donc nous avons un lien très fort avec le FC Utrecht. La famille est heureuse de pouvoir revenir à Galgenwaard le week-end. C’est la cerise sur le gâteau. »

Sur la scène internationale, Amrabat apporte à Utrecht un trésor d’expérience. L’attaquant a disputé 64 sélections avec le Maroc, pour sept buts inscrits. Il a notamment représenté les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2018.

Amrabat doit sortir le FC Utrecht de l’ornière. Le mal classé n’a pris qu’un seul point lors de ses quatre premiers matches et s’est incliné sans contestation dimanche sur le score de 6-1 face au PSV.