Sofyan Amrabat déclenche une guerre

L'Atlético de Madrid espère pouvoir disputer la Ligue des champions cette saison, après avoir connu une campagne plutôt décevante jusqu'à présent.

Après avoir terminé à la dernière place de leur groupe de Ligue des champions cette saison, les Rojiblancos ne participeront plus aux compétitions européennes avant la saison prochaine au plus tôt. Éliminés de la Copa del Rey par le Real Madrid, les Atleti ne disputent plus que la Liga.

Une guerre entre deux clubs espagnols

Ils occupent la quatrième place après la 20e journée, mais n'ont que trois points d'avance sur le Rayo Vallecano. Malgré cela, l'équipe de Diego Simeone est confiante dans sa capacité à atteindre les quatre premières places, mais la déception de cette saison signifie qu'il y aura probablement beaucoup de changements dans l'équipe cet été.

On s'attend à de nombreuses arrivées, avec des joueurs comme Marcus Thuram, Presnel Kimpembe et N'Golo Kante, tous liés à des transferts ces derniers jours. Le milieu de terrain de la Fiorentina, Sofyan Amrabat, est un joueur qui pourrait rejoindre le club cet été, après avoir fait l'objet de rumeurs en janvier.

Sport rapporte que l'Atleti va probablement tout faire pour obtenir sa signature cet été. Cependant, ils devront faire face à la concurrence du FC Barcelone, qui est également très intéressé par l'international marocain.

Le Barça voulait également Amrabat en janvier, et le joueur a même proposé de jouer gratuitement afin de faire aboutir l'affaire, soulignant ainsi sa volonté de rejoindre le leader de la Liga.

Dans ces conditions, l'Atlético de Madrid pourrait avoir du mal à s'imposer face au FC Barcelone pour la signature d'Amrabat, si le joueur est si désireux de rejoindre la Catalogne.