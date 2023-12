Snobé par l’OM, Andy Delort charge Longoria

Ciblé puis oublié par l’OM, Andy Delort attaque Pablo Longoria.

Evoluant aujourd’hui sous les couleurs du Umm Salal SC au Qatar, Andy Delort aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille. L’international algérien était en contact avec l’OM à l’été 2021, sa dernière année à Montpellier. Mais le transfert n’a plus abouti et Delort a rejoint l’OGC Nice. Toutefois, l’ancien toulousain garde toujours un souvenir amer de cette période et en veut d’ailleurs à Pablo Longoria.

Longoria a brisé le rêve marseillais d’Andy Delort

Jouer à l’Olympique de Marseille était un rêve pour Andy Delort. Un rêve qu’il n’a pas pu réaliser à cause des réticences du président marseillais, Pablo Longoria. Dans une interview accordée à Colinterview, Andy Delort a expliqué comment Longoria a bloqué son transfert à l’OM alors que l’entraineur d’alors, Jorge Sampaoli, le voulait. « Pourquoi mon transfert à l’OM foire ? Je ne sais pas tout. J’avais Sampaoli au téléphone qui m’appelait tout le temps. On parlait 2 heures au téléphone. Même lui en conférence de presse a dit qu’il voulait un 9 c’était Andy Delort. Et pour moi, c’était quasiment fait. Après, Longoria a pris la décision de ne pas me prendre parce qu’il estimait qu’il n’allait pas me revendre après car j’avais 30 ans. Il y a beaucoup de clubs qui voient combien ils vont t’acheter, combien ils vont te vendre. Mon contrat était bouclé, Sampaoli était ok », détaille-t-il.

Après Longoria, Delort en veut à un ancien joueur de l’OM

Pablo Longoria n’est pas le seul à qui Andy Delort en veut pour son transfert avorté à l’OM. Aux dires de l’intéressé, le président de l’OM avait annoncé à son agent en fin de mercato que son transfert serait possible en cas de départ de Duje Caleta-Car. Sauf que le défenseur croate n’a plus quitté l’OM à cette période. « L’OM commençait à me titiller, ça devait se faire avec Marseille. Ça avait plutôt bien avancé avec Marseille et Laurent Nicollin savait que j’avais un faible pour Marseille. Au final, ils n’ont pas vendu un joueur, ça n’a pas pu se faire et derrière j’ai signé à Nice. Longoria dit vers la fin du mercato à mon agent : « Si on vend Caleta-Car, on fait signer Andy ». Au final, Caleta-Car n’est pas parti », avait-il expliqué au micro de RMC il y a quelques jours.