Sneijder : "Au Real, la vodka était ma meilleure amie"

ESPN a publié les bonnes pages de l'autobiographie de Wesley Sneijder avec des passages poignants sur ses problèmes au Real.

Wesley Sneijder a raconté sa descente aux enfers dans la vie nocturne de Madrid lors de son passage au Real.

"J'étais jeune et j'ai apprécié le succès et l'attention", a-t-il expliqué. "Ça a dû mal tourner là-bas. Pas de drogue, mais de l'alcool et du «rock and roll». Je m'y suis habitué, en tant ques stars… Vous êtes vénéré en tant que joueur du Real".

"Toutes vos erreurs sont instantanément pardonnées en raison de votre statut et de votre popularité. Même si je me roulais dans la rue et dépensais des milliers d'euros, ou donnais des tournées à tout le bar."

"Je n'avais tout simplement pas réalisé que la bouteille de vodka est devenue ma meilleure amie.", a ajouté le Batave qui a eu des problèmes de couple et qui ne voyait plus son fils à cause de la boisson.