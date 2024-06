Slovaquie - Ukraine : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son succès surprenant contre la Belgique, la Slovaquie cherchera à enchainer contre l’Ukraine.

La Slovaquie a créé la grosse surprise de la 1e journée de l’Euro en tombant la Belgique (1-0). Un résultat inespéré pour Milan Skriniar et ses coéquipiers, mais ces derniers n’ont pas l’intention de s’en contenter. Dès ce vendredi, ils comptent enchainer en prenant le dessus sur l’Ukraine. Une mission à leur portée.

Avec le moral au plus haut, les Slovaques se présentent à ce rendez-vous dans les meilleures prédispositions. Ils ont les atouts nécessaires pour empocher un nouveau succès. Mais gare tout de même à l’excès de confiance. Il faut se souvenir qu’au dernier Euro, ils avaient aussi commencé par une victoire avant de s’effondrer complètement et rater la qualification pour les 8es de finale.

L’Ukraine au bord de l’élimination

Face à la Slovaquie, se dresse une équipe d’Ukraine en plein doute. Alors qu’elle nourrissait beaucoup d’ambition pour ce tournoi, la « Sbirna » a été corrigée dès son entrée en lice par la Roumanie. Une défaite qui a fait mal. Très mal même, puisque des tensions sont apparues en interne. Le sélectionneur Serhiy Rebrov ne fait plus vraiment l’unanimité dans le vestiaire. Ses critiques à peine masquées à l’encontre d’Andriy Lunine sont aussi très mal passées.

Pour l’Ukraine, un nouveau faux-pas serait synonyme d’un retour prématuré à la maison. Sachant aussi qu’elle défie la Belgique lors de la 3e journée, elle a tout intérêt à assurer le plein de points contre les Slovaques. Une tâche loin d’être aisée, d’autant plus que la dernière opposition entre ces deux sélections ne lui a été pas favorables. En novembre 2018, pour le compte de la Ligue des Nations, ils s’étaient inclinés sur le score sans appel de 4 à 1.

Horaire et lieu du match

Vendredi 21 juin, 2024

2e journée du Groupe E de l’Euro

Slovaquie - Ukraine

Stade : Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf)

A 15h, heure française

Les compos probables du match Slovaquie - Ukraine

Slovaquie : Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Haraslin, Bozenik.

Ukraine : Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Zincheko; Sudakov, Stepanenko, Malinovskyi; Tsygankov, Mudryk, Dovbyk.

Sur quelle chaine suivre le match Slovaquie - Ukraine ?

La rencontre entre le Slovaquie et l’Ukraine sera à suivre ce vendredi à partir de 15h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la RTL allemande, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.