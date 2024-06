Belgique – Slovaquie : Débuts ratés pour les Diables Rouges (0-1)

La Belgique et la Slovaquie s’affrontaient lundi lors de la première journée de l’Euro 2024. Score final, 0-1.

La Belgique était aux prises avec la Slovaquie lundi à l’occasion de la première journée de l’Euro 2024. Pour ce deuxième match du groupe E, ce sont les Slovaques, première sensation de la compétition, qui sortent victorieux contre les Diables Rouges.

La Slovaquie surprend la Belgique

La Belgique mettait la pression d’entrée avec une première incursion dans la surface slovaque. Mais la passe de Kevin De Bruyne ne trouvait pas les pieds de Romelu Lukaku (3e). Ce dernier manquait ensuite d’ouvrir le score alors qu’il se retrouvait seul face à Martin Dubravka, après une passe en profondeur de Jeremy Doku (5e). Un raté que les Diables Rouges vont regretter puisque la Slovaquie marquait dans la foulée. Profitant d’une passe ratée de Doku, Kucka allumait Casteels qui repoussait le ballon dans les pieds de Schranz qui n’avait qu’à accompagner le ballon dans les filets (0-1, 7e). Sonnés, les Belges amorçaient des offensives sur le camp adverse mais Doku manquait toujours de justesse dans le dernier geste.

La Belgique aurait quand même pu profiter d’une sortie ratée de Dubravka mais la tentative lointaine de Leandro Trossard passait au-dessus du cadre (21e). Les Slovaques ne s’isolaient pas dans leur surface non plus et faisaient passer des frayeurs dans le camp belge. Illustration avec cette frappe de Bozenik trouvait Casteels sur la trajectoire (32e). Le gardien belge se déployait ensuite pour sauver le deuxième but sur une frappe puissante de Haraslin (40e). La Slovaquie rentrait aux vestiaires avec l’avantage d’un but malgré un nouveau raté de Lukaku, devancé par Dubravka (42e).

Les Diables Rouges écœurés

Au retour des vestiaires, ce sont les Slovaques qui s’illustraient en premier avec une nouvelle frappe de Haraslin qui manquait de peu, le cadre (48e). Ensuite, c’est Vavro qui faisait passer à nouveau, une frayeur sur le camp des Diables Rouges, mais sa frappe n’était pas cadrée non plus (53e). Les Belges rétorquaient juste après avec Lukaku qui butait sur Dubravka (54e). L’attaquant de la Roma trouvait finalement la faille en profitant d’une remise d’Amadou Onana sur corner mais le but fut annulé pour un hors-jeu (56e). Dubravka écœurait ensuite Trossard (59e) avant que Hancko ne repousse miraculeusement la frappe de Bakayoko, qui pensait marquer dans le but vide, sur la ligne (63e).

Les deux équipes se rendaient coup pour coup avec des Slovaques qui se montraient toujours dangereux. Longtemps contrarié, Lukaku profitait d’un service de Lois Openda marquait à nouveau mais son but était une fois encore, annulé pour une faute de main d’Openda (87e). Les sept minutes de temps additionnel n’ont pas suffi aux Diables Rouges pour revenir au score. La Belgique perd donc d’entrée et prend la troisième place du groupe E devant l’Ukraine, défaite plutôt par la Roumanie (3-0), première de la poule. La Slovaquie est deuxième.