Comment regarder le match de Ligue des Champions entre le Slovan Bratislava et l'AC Milan, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos des équipes.

Slovan Bratislava et l'AC Milan s'affronteront en Ligue des Champions au National Football Stadium ce mardi.

Les hôtes sont la lanterne rouge de cette compétition, ayant perdu l'ensemble de leurs quatre premiers matchs. L'AC Milan, de son côté, est 20ème au classement, avec deux victoires sur ses quatre rencontres. Après avoir été tenus en échec lors de leurs deux dernières sorties en championnat, Milan cherchera à renouer avec la victoire lors de cette partie en Slovaquie.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur ce duel. Comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Slovan Bratislava - AC Milan ?

La rencontre entre le Slovan Bratislava et l'AC Milan sera à suivre ce mardi à partir de 18h45 sur la chaine Canal+ Live 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Ligue des Champions National Football Stadium

Le match se jouera au Stade National de Football mardi, avec un coup d'envoi à 18h45, heure française.

Infos des deux équipes

Infos de l'équipe de l'AC Milan

Matteo Gabbia est revenu à la compétition samedi soir après s'être remis d'une blessure à la cuisse. Cela signifie que Milan sera presque au complet pour son déplacement à Bratislava.

Cependant, Ismael Bennacer et Alessandro Florenzi restent absents pour une longue durée, et Luka Jovic continue de souffrir d'un problème à l'aine.

Infos de l'équipe de Slovan Bratislava

La principale menace du Slovan réside en Tigran Barseghyan, qui affiche un impressionnant total de 11 buts en 14 matchs de championnat cette saison. L'équipe n'a pas de nouvelles préoccupations concernant les blessures avant le match.

