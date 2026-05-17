Slot tire une conclusion douloureuse pour Salah en réaction à la sortie de l'attaquant

Dans une publication explosive sur les réseaux sociaux, Mohamed Salah a adressé des propos particulièrement blessants à l’entraîneur Arne Slot. Le technicien néerlandais, battu 4-2 sur la pelouse d’Aston Villa, a depuis répondu aux déclarations très controversées de l’attaquant, qui s’apprête à quitter le club.

L’international égyptien affirme que Liverpool doit retrouver le style de jeu qui a longtemps fait sa force. « Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent », a déclaré l’ailier. « Liverpool doit être une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Et l’international égyptien d’adresser un message sans équivoque à son désormais ex-entraîneur : « Sur ce point, aucune négociation n’est possible. Tous ceux qui signent à Liverpool doivent s’y conformer. »

Interrogé, Slot a répondu avec une pointe de cynisme : « Mo est un joueur fantastique et un type formidable, mais parfois l’ego parle quand on n’est plus aussi bon qu’avant, ce qui est compréhensible. »

« La saison prochaine, avec un nouvel état d’esprit et de nouveaux joueurs, nous verrons bien qui avait raison dans cette situation », anticipe Slot, déjà critiqué pour les résultats décevants et déterminé à imposer son autorité après la trêve estivale.

Plus tôt dans la saison, les deux hommes s’étaient déjà affrontés : frustré par son statut de remplaçant, Salah avait exprimé sa colère dans la presse, avait été temporairement écarté avant de revenir après des excuses.

Âgé de 33 ans, Salah a récemment annoncé son départ d’Anfield après neuf saisons au cours desquelles il a remporté deux titres de champion, la Ligue des champions et la FA Cup.