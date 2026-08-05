Sixième recrue : Al-Diriyah engage le bourreau de Ronaldo

Le club saoudien de Diriyah a annoncé la signature du joueur qui a fait tomber le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, sixième recrue de sa fenêtre de transferts estivale actuelle.

Le club de Diriyah, tout juste promu en Roshn League, a publié un tweet sur son compte officiel « X », par lequel il a annoncé la signature de Chancel Mbemba, défenseur et capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo.

Mbemba rejoindra le club saoudien dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec le club de Lille à la fin de la saison dernière, au terme d'une unique saison passée avec l'équipe.

Âgé de 32 ans, il possède un riche parcours, au cours duquel il a porté les couleurs d'Anderlecht entre 2013 et 2015, avant de rejoindre Newcastle United, avec lequel il est resté jusqu'à son arrivée à Porto en 2018, puis à Marseille en 2022.

Mais le parcours le plus marquant a été celui réalisé au niveau international avec la sélection de la République démocratique du Congo, avec laquelle il a débuté sa carrière dès 2012 et disputé 111 matchs, inscrivant 7 buts.

Le fait le plus marquant de ce parcours est survenu au mois de juin dernier, lorsqu'il a participé avec la sélection africaine à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour la première fois de son histoire, avant de la conduire jusqu'aux seizièmes de finale.

En phase de groupes, Mbemba a réussi à museler la star portugaise Cristiano Ronaldo, lors du match de la première journée, qui s'est terminé sur un match nul positif 1-1, sans que la « fusée de Madère » ne parvienne à marquer.

Le joueur congolais a également livré des prestations de haut niveau lors de la confrontation face à la sélection d'Angleterre en seizièmes de finale, allant jusqu'à délivrer la passe décisive sur le but de l'ouverture du score, avant que le match ne se termine par une défaite 1-2.

À noter que Mbemba est la sixième recrue de Diriyah lors de la fenêtre de transferts estivale actuelle, après le Bosnien Nikola Vasilj, Kacem Lajami, Hattan Bahebri, Saad Al-Rubaie et Amine Al-Bakhari.

Diriyah cherche à constituer une équipe solide, capable de rivaliser et de se maintenir en Roshn League la saison prochaine, d'autant plus qu'il s'agit de la première saison de l'histoire au cours de laquelle le club de la capitale participe à la compétition.