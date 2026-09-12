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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Six buts ne suffisent pas : les supporters d'Al-Hilal réclament le départ d'Inzaghi !

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Italie

L'entraîneur italien dans le viseur des critiques !

La large victoire face à Al-Taawoun n'a pas suffi à apaiser la colère des supporters d'Al-Hilal envers l'entraîneur italien Simone Inzaghi, après que l'équipe a signé un succès étriqué sur le score de six buts à zéro dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, le plus large résultat de l'histoire des confrontations entre les deux équipes dans la compétition.

Malgré une performance offensive remarquable et un résultat sans appel qui a propulsé Al-Hilal au premier plan, une partie des supporters a refusé de considérer ce match comme une preuve d'amélioration de l'entraîneur ou de la réussite de son projet avec l'équipe, affirmant que leur position à l'égard d'Inzaghi n'était pas liée au résultat d'un seul match, aussi large soit-il.

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Sur la plateforme « X », les supporters d'Al-Hilal ont poursuivi leurs critiques envers l'entraîneur italien. L'un d'eux a écrit : « Même si on marquait 10 buts, je ne lui ferais pas confiance », en référence claire au fait que ces six buts n'ont pas changé sa conviction quant aux capacités d'Inzaghi à mener l'équipe dans les grands rendez-vous.

Un autre supporter a critiqué cette large victoire, estimant que le résultat ne reflète pas nécessairement la force d'Al-Hilal, en déclarant : « Le résultat, c'est 50 % parce qu'Al-Taawoun est mauvais, pas parce qu'Al-Hilal est terrifiant. » Un troisième supporter a quant à lui insisté sur le fait qu'Al-Taawoun ne constituait pas un véritable test pour juger l'entraîneur, affirmant : « Al-Taawoun n'est pas un critère pour dire qu'Inzaghi est un génie, et je maintiens ce que j'ai dit : Inzaghi doit partir. »

Les six buts n'ont pas changé la conviction : la colère persiste

Les critiques se sont intensifiées, une partie des supporters refusant que ces six buts soient un motif pour repousser le débat sur le départ d'Inzaghi, estimant que l'entraîneur n'avait pas encore fait suffisamment pour les convaincre qu'il était l'homme de la situation pour diriger un effectif comptant autant de stars.

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Un supporter d'Al-Hilal est allé plus loin, estimant que ce résultat pourrait donner à l'équipe un faux sentiment de sécurité, en déclarant : « Ne vous laissez pas berner par cette victoire, tous les clubs ont eu leur part face à Al-Taawoun », appelant à ne pas considérer ces six buts comme une preuve irréfutable de la progression de l'équipe sous la direction de l'entraîneur italien.

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Les supporters ont également adressé de vives critiques à la manière dont Inzaghi gère certains éléments, estimant que des joueurs se sont illustrés après leur départ ou leur mise à l'écart de ses plans, ce qui a poussé l'un des supporters à qualifier l'entraîneur d'« entraîneur de destruction et non de titres », une critique qui reflète l'ampleur du mécontentement à l'égard de son expérience, même avec des victoires à la clé.

En revanche, une autre partie des supporters estime que le jugement porté sur l'entraîneur italien ne doit pas se faire à travers un seul match, mais les voix réclamant son départ se sont fait clairement entendre après ces six buts, l'un des supporters ayant écrit : « Mon opinion sur Inzaghi ne changera pas, il ne doit pas continuer à diriger Al-Hilal. Point final. »

Ainsi, les six buts inscrits face à Al-Taawoun se sont transformés d'une simple large victoire en un nouveau test de la popularité d'Inzaghi dans les tribunes bleues, les réactions ayant prouvé qu'un résultat, aussi sévère soit-il pour l'adversaire, ne suffit pas à lui seul à clore le dossier de l'entraîneur, alors qu'une partie des supporters continue de réclamer son départ.

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