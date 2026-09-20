José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé le onze de départ de son équipe pour affronter l'Atlético Madrid ce dimanche soir, dans le derby de la capitale comptant pour la septième journée de la Liga.

Le onze du Real Madrid marque le retour d'Aurélien Tchouaméni dans le onze de départ, tandis que le Portugais Bernardo Silva prend place sur le banc.





Le trio composé d'Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius Junior mène l'attaque du Real Madrid, alors que Valverde, Tchouaméni et Bellingham sont chargés d'animer le milieu de terrain.





Voici le onze du Real Madrid :

Gardien de but : Thibaut Courtois.

Défense : Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Milieu de terrain : Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Attaque : Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

De l'autre côté, l'Atlético Madrid a dévoilé son onze sous la houlette de l'Argentin Diego Simeone, avec Jan Oblak dans les buts, tandis que Jonathan David et Lee Kang-in mènent l'attaque, Julián Álvarez débutant sur le banc.

Voici le onze de l'Atlético Madrid :

Gardien de but : Jan Oblak.

Défense : Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian Romero.

Milieu de terrain : Johnny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo.

Attaque : Lee Kang-in, Jonathan David.

Le Real Madrid aborde cette rencontre à la deuxième place du classement de la Liga avec 15 points, à 6 points du leader Barcelone, tandis que l'Atlético totalise 13 points et occupe la quatrième place.