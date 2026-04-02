À 38 ans, Simon Mignolet a annoncé qu'il raccrocherait les crampons à la fin de cette saison. Le gardien, qui a joué six saisons à Liverpool, a disputé 755 matches au cours de sa carrière.

À l'âge de dix-neuf ans, le gardien a fait ses débuts au club belge de Saint-Trond. Mignolet y a joué pendant quatre saisons avant de rejoindre la Premier League pour 2,5 millions d'euros.

Après deux saisons à Sunderland, Mignolet a réalisé un transfert de premier plan vers Liverpool pour 10 millions d'euros. Il a finalement disputé 204 matchs pour les Reds. En 2019, il a remporté la Ligue des champions avec Liverpool, ce qui constitue l'un des moments forts de sa carrière.

Après Liverpool, le gardien est retourné en Belgique, où il a signé au Club de Bruges. Au cours des sept dernières saisons, il y est devenu une figure clé d’une période couronnée de succès, avec quatre titres de champion et une coupe à son palmarès. Il a également remporté le Soulier d’or et a été élu cinq fois meilleur gardien de Belgique.

En sélection nationale, il est longtemps resté dans l'ombre de Thibaut Courtois. En onze ans, Mignolet a disputé 35 matches internationaux avec les Diables Rouges.

Le gardien ne quitte pas complètement le monde du football. Il rejoint la Fédération belge de football, où il occupera un poste de direction au sein du département sportif des DiablesRouges.