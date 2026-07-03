Simeone s'exprime enfin… L'aventure d'Alvarez à l'Atlético de Madrid est-elle terminée ?

L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé pour la première fois au sujet de l'avenir de son attaquant Julián Álvarez, dont le nom est fortement associé à un transfert vers le FC Barcelone lors du mercato estival en cours.

L’attaquant avait créé une vive polémique en déclarant, après le match de l’Argentine contre l’Autriche en Coupe du monde 2026, qu’il voulait quitter l’Atlético pour réaliser son rêve de porter le maillot blaugrana.

Selon plusieurs médias, l’attaquant argentin espère revêtir la tunique blaugrana dès cet été, mais ses propos ont agacé la direction colchonera, qui les a jugés inappropriés alors que son contrat avec le club est toujours en vigueur.

Interrogé par la chaîne ESPN, l’entraîneur argentin a livré son premier commentaire sur la situation : « C’est un joueur formidable, le meilleur que nous ayons à l’Atlético de Madrid. Je ne peux qu’en parler en termes positifs, car c’est un joueur exceptionnel et il est extrêmement difficile de trouver un joueur qui possède ses qualités. »

Interrogé sur l’avenir du joueur, l’entraîneur argentin a répondu, dans des propos rapportés par le journaliste italien spécialisé Fabrizio Romano : « Son avenir ? Eh bien… Son avenir, pour l’instant, c’est son prochain match avec la sélection argentine. Il doit se concentrer là-dessus, et le reste se réglera, comme c’est toujours le cas dans la vie. »

L’Atlético de Madrid ne semble pas disposé à laisser partir facilement sa star. Selon le quotidien espagnol Marca, la direction du club souhaite conserver le joueur et refuse de céder à sa demande de départ.

Selon le quotidien madrilène, la direction colchonera refuse d’ouvrir la moindre négociation et rappelle que tout club intéressé devra s’acquitter de l’intégralité de la clause libératoire, fixée à 500 millions d’euros.

Les dirigeants madrilènes estiment détenir un levier solide grâce au contrat du joueur et refusent toute concession, d’autant que leurs relations avec le FC Barcelone, jugé trop léger dans la gestion du dossier, sont déjà tendues.