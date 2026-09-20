Simeone répond à la colère de Mourinho en deux mots seulement

L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, a répondu au Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après l'agacement de ce dernier à l'encontre de l'arbitrage, suite à la défaite dans le derby ce dimanche soir (2-1), lors de la septième journée de Liga.

Mourinho a lancé une attaque virulente contre l'arbitre Ortiz Arias en conférence de presse, le derby ayant été le théâtre de plusieurs séquences controversées, la plus notable étant l'expulsion de Dean Huijsen, défenseur des Merengues, et l'octroi d'un penalty à l'Atlético, en plus de la réclamation des joueurs merengues quant à l'expulsion du duo de l'Atlético Lee Kang-in et Cristian Romero en raison de deux tacles dangereux.

Mourinho a déclaré en conférence de presse : « Le match aurait dû se jouer à 11 contre 9 pendant 50 minutes, mais au lieu de cela, il s'est joué à 11 contre 10 en notre défaveur. »

Et d'ajouter : « M. Trujillo, l'arbitre assistant vidéo, qui n'a pas fait appel à l'arbitre pour revoir le cas du carton rouge de Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid. Quant au pauvre arbitre Ortiz, il est évident qu'il ne peut pas gérer la pression dans des matches de ce type. »

De son côté, Simeone a été interrogé après le match sur les déclarations de Mourinho, et il a répondu par deux mots seulement : « Sans commentaire. »

Il a poursuivi en adressant un message à Mourinho : « Ce ne sont que des phases du jeu. Parfois les choses tournent en ta faveur, parfois non. Tu ne peux pas perdre ton respect envers les arbitres. Tout est permis, quelle que soit ta notoriété, Mourinho. »

Il a complété ses propos : « Nous respectons l'avis de tout le monde. Nous sommes dans une position privilégiée en tant qu'entraîneurs, nous devons donc faire attention à ce que nous disons. Nous devons respecter les autres, l'arbitre et nos collègues. Nous sommes tous perdants lorsque quelqu'un dépasse les limites du respect, quel que soit son statut : Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini, il ne devrait pas les dépasser. »

Il a ajouté dans ses déclarations à la chaîne « DAZN » : « Nous avons bien maîtrisé le match en première période, où il n'y a pas eu d'occasions de but claires. Il y a des attaques qui changent le cours des matches, et le penalty de Giuliano a été cette occasion. »

Il a poursuivi, selon le journal « Marca » : « Avec un joueur de plus, nous avons exploité les situations dans lesquelles nous pouvions leur faire du mal. C'est ainsi que Jonathan David a marqué, puis ils ont réduit l'écart sur l'une de leurs attaques dangereuses. »

Au sujet de Julian Alvarez, l'entraîneur argentin a déclaré : « Nous avons des gens formidables ; quand tu donnes le meilleur de toi-même, ils t'apprécient. Julian a essayé, cela a été difficile pour lui, et nous l'aiderons à retrouver le bon chemin. Et je suis très content pour Jonathan ; il nous apporte cet esprit de compétition qui nous permet de rivaliser le plus loin possible. »

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