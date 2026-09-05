Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a tenté de justifier la défaite de son équipe sur le terrain de l'Athletic Bilbao, trois buts à zéro, lors de la quatrième journée de la Liga.

Le journal Marca a publié les déclarations du technicien argentin après la rencontre, dans lesquelles il a affirmé : « Le match a été tel que nous l'avons vu. Nous avons livré une bonne première mi-temps. »

Il a poursuivi : « Puis il y a eu deux minutes de manque d'attention et de concentration, ainsi qu'une incapacité à conclure des situations que nous aurions dû mieux gérer. L'Athletic Bilbao a profité de ce moment de perte de concentration. Il a remporté le match avec mérite. »

Il a souligné : « Le match se déroulait bien pour nous avant le début de la seconde période. Mais nous n'avons pas bien géré la situation pendant deux minutes, et c'est la responsabilité du staff technique. »

Il a insisté : « Nous sommes dans une phase de construction de l'équipe. Et nous allons traverser des situations compliquées. Nous avons bien commencé, mais ces deux minutes aujourd'hui nous ont porté un coup, et nous devons réagir. »

Diego Simeone a fait remarquer : « Álvarez n'est pas sorti s'échauffer après la rencontre ? Vraiment ? Je n'ai aucun commentaire. »

Il a expliqué : « À l'exception de l'occasion de Julián, nous n'avons pas eu d'occasions nettes. L'Athletic Bilbao jouera pour les premières places cette saison. »

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