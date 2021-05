Simeone : "Le Real ? Je ne préfère pas regarder"

Diego Simeone s'est exprimé en conférence de presse après le nul de son équipe face au Barça.

Diego Simeone s'est exprimé après le match nul 0-0 de l'Atletico Madrid face à Barcelone au Camp Nou.

Le résultat voit l'équipe d'El Cholo conserver sa place en tête du classement de La Liga Santander, avec Barcelone et le Real Madrid derrière.

"Ce fut une saison fantastique", a déclaré Simeone après le match. «Il y a quatre équipes qui cherchent à terminer aussi haut que possible."

"Nous sommes venus à Barcelone pour jouer un match plein avec un travail d'équipe et cela s'est déroulé comme prévu. Nous avons subi des attaques après avoir récupéré le ballon, avec une excellente première mi-temps et un peu plus encore une seconde mi-temps."

"Ils ont eu une belle chance avec une tête à la fin et nous avons eu l'opportunité de [Yannick] Carrasco, qui, si [le ballon] avait été joué plus tôt, nous aurait permis de marquer."

"Je pars d'ici en me sentant bien au sujet des efforts de l'équipe. Nous ne nous éloignons pas d'un match à l'autre."

"Nous sommes calmes maintenant, nous nous reposerons demain et préparerons le match contre la Real [Sociedad] lundi."

"Ce sera toujours comme ça, match par match." Garder Barcelone à distance pourrait servir de stimulant mental avant les trois derniers matchs de la saison, d'autant plus que l'Atletico méritait plus que son match nul.

"Je ne pense pas à de telles choses [qui méritent de faire match nul ou de gagner]", a ajouté Simeone. "Je pense que nous avons fait un bon match. Barcelone cherchait à nous faire du mal. «C'est une équipe formidable, avec [Ronald] Koeman qui fait un excellent travail et je pense qu'ils vont se battre jusqu'à la fin."

"Ils ont remporté la Copa del Rey. Ils ont une chance de remporter la Liga. La seule chose que j'ai demandé à mes joueurs est de jouer et d'être eux-mêmes."

Simeone a aussi eu un mot sur le Real, qui affronte Séville ce dimanche : "Je ne regarderai pas, je n'apprécie plus les matches dernièrement".