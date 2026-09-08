Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est exprimé sur la rencontre tant attendue qui opposera son équipe à Liverpool demain, mercredi, sur la pelouse d'Anfield, dans le cadre des matches de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mettant l'accent sur la situation de l'attaquant Julian Alvarez.

Interrogé sur la capacité de l'Atlético Madrid à imposer son style et à prendre l'initiative dans la rencontre, Simeone a expliqué lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il a tenue ce mardi, selon le quotidien espagnol « As » : « Je peux imaginer de nombreux scénarios pour ce match, mais la réalité, c'est uniquement ce que nous verrons sur le rectangle vert. En tant qu'entraîneurs, nous imaginons l'attaque, l'arrivée dans la surface et l'inscription des buts, mais lorsque le coup de sifflet retentit, des choses inattendues surviennent, qui n'étaient pas dans notre imagination. »

À propos des changements survenus dans le jeu de Liverpool avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola, l'entraîneur des Rojiblancos a souligné : « Je constate que leur entraîneur tente d'appliquer la philosophie qu'il a présentée avec ses équipes précédentes ; il travaille sur les détails tactiques de chacun et fait jouer tous les joueurs. Atteindre le style idéal demande du temps, mais l'équipe progresse et possède des éléments de grande qualité. C'est un grand entraîneur doté d'une vision claire qui parviendra aux joueurs pour qu'ils reflètent le style de football en lequel il croit. »

Quant à sa position sur l'idée d'aligner l'un ou l'autre de ses attaquants sur le front de l'attaque, l'Argentin a affirmé : « Jonathan est arrivé récemment et n'a pas pu participer au dernier match en raison d'un problème particulier, tandis que Julian (Alvarez) est encore en phase de progression et je ne le vois pas prêt à débuter comme titulaire pour le moment, mais il nous aidera assurément au fil des minutes du match. »

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Interrogé sur son évaluation de l'état de préparation de l'équipe au moment de lancer son parcours en Ligue des champions, Simeone a déclaré : « Que la finale parvienne à notre stade (le Metropolitano) est d'une importance capitale pour le club, et nous devons travailler dur pour aspirer à atteindre cette position prestigieuse. Nous sommes actuellement dans une phase de construction et d'adaptation, avec la présence de nouveaux joueurs, la situation de Julian et l'arrivée de David en fin de mercato, sans oublier les retardataires du devoir international dont personne ne se soucie. Mais nous retrouverons notre rythme pas à pas. »

En réponse aux déclarations d'Iraola, l'entraîneur de Liverpool, concernant la supériorité de Simeone en matière d'expérience, l'Argentin a commenté : « Lorsque tu prends en charge une nouvelle équipe, tu disposes d'un enthousiasme immense que tu transmets à tes joueurs, et sur cet aspect précisément, Iraola a l'avantage sur moi. »

À propos des différences entre les styles de jeu de Liverpool et de l'Atlético Madrid, Simeone a expliqué : « Je ne sais pas comment définir précisément les styles, ni comment déterminer les notions d'attaque et de défense ; tu peux avoir la possession sans tirer, ou tirer trois fois et gagner. Il y a des clubs marqués par une tendance offensive féroce comme Liverpool, et l'Atlético Madrid donne aussi cette impression. »