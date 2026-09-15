Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est présenté devant les médias ce mardi, à la veille de recevoir Osasuna dans un match attendu comptant pour la sixième journée du championnat d'Espagne. Il a tranché sur la situation des blessés de l'équipe et adressé un message aux supporters des Rojiblancos, les appelant à faire bloc dans cette période, en réponse à la vague croissante de critiques.

À propos des dernières nouvelles médicales concernant son attaquant Julian Alvarez et de sa disponibilité pour jouer, Simeone a révélé lors de la conférence de presse qu'il a tenue aujourd'hui, selon le quotidien espagnol « Marca » : « D'après ce que nous avons discuté avec le staff médical, il est encore en phase de récupération et ne sera pas disponible pour le match de demain. »

Concernant le choix en attaque entre Alvarez et Jonathan David, le technicien espagnol a précisé : « Jonathan est entré très bien lors du dernier match, et nous évaluerons s'il débutera comme titulaire ou s'il entrera en seconde période. Nous prendrons cette décision demain matin. »

En réponse au contraste entre le fait que l'équipe ait récolté 6 points sur 9 possibles à l'extérieur, au milieu du tumulte médiatique et des critiques incessantes, Simeone a commenté : « Au début, je ne parlais pas du calendrier mais de la période de repos ; nous sommes rentrés tard de Saint-Sébastien et de la Ligue des champions, et c'est quelque chose de normal. Nous nous sommes habitués à la négativité venant de certains : dès qu'une occasion de critiquer apparaît, elle est là. Mais cela fait partie de l'évolution, alors bienvenue à cela. »

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Simeone a poursuivi en expliquant la situation de l'effectif : « Nous sommes une équipe en construction ; 7 joueurs sont partis et 5 nouveaux joueurs sont arrivés, en plus de plusieurs éléments de l'académie, et ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Mais nous sommes une équipe compétitive et nous continuerons à nous améliorer en enchaînant les matchs ; c'est ce que je ressens, nous sommes en pleine construction et nous avons besoin de temps, un temps que le monde du football ne vous accorde pas. »

L'entraîneur de l'Atlético Madrid a appelé ses supporters à soutenir l'équipe lors du match de demain, en déclarant : « Ce dont nous avons besoin, c'est de livrer un match solide face à un adversaire qui traverse les mêmes besoins que nous. Nous avons besoin de l'énergie des supporters, et que les joueurs la traduisent sur le terrain, car nous sortons d'un match difficile et nous espérons retrouver la même ambiance enthousiaste habituelle. »

À propos des propos de José Mourinho et de sa surprise que les journalistes ne l'aient pas interrogé sur les penalties accordés au Barça et à l'Atlético Madrid, Simeone a répondu en riant : « Je n'ai rien à dire ni à commenter. »

Interrogé sur son candidat favori pour remporter le Ballon d'Or, Simeone a répondu sans hésitation : « Messi, sans le moindre doute. Après la Coupe du monde qu'il a offerte et à cet âge ? Messi sans le moindre doute. »

Simeone a conclu ses propos en abordant le calendrier des matchs et la longue période de trêve : « La trêve de trois semaines est quelque chose de nouveau, mais nous essayons de nous adapter à tout. Les joueurs ont une envie totale, cela fait partie du jeu, et nous nous trouvons à l'endroit où nous avons choisi d'être. »

Rappelons que l'Atlético Madrid occupe la cinquième place du championnat d'Espagne avec 10 points, après 3 victoires, un match nul et une défaite.