Simeone : « Honnêtement, je suis inquiet », et nous avons un joueur important

Le directeur technique de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a exprimé sa vive inquiétude à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison, en raison de l'absence de dix internationaux ayant disputé la finale et la demi-finale de la Coupe du monde. Il a affirmé que son équipe n'avait pas encore pu s'entraîner ensemble en tant que groupe complet, à seulement neuf jours du lancement de la compétition, après la défaite des Colchoneros face à Manchester City au terme de leur tournée asiatique.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, Simeone a expliqué que les joueurs internationaux bénéficiaient de leurs congés mérités après leur participation au Mondial, mais il a fait part de ses craintes quant au manque de préparation de l'équipe.

Il a déclaré sur un ton grave : « Franchement, je suis inquiet car il ne nous reste que neuf jours avant la compétition. Et nous n'avons pas encore pu nous entraîner ensemble en tant que groupe, ni même jouer en équipe. Nous allons certainement rencontrer quelques difficultés, et nous devons nous y préparer dès maintenant. »

Malgré la défaite, le match a offert une lueur d'espoir avec la belle performance du jeune joueur de l'Atlético Jorge Domínguez, qui a inscrit son premier but avec l'équipe première. Cela a incité Simeone à le saluer de manière remarquée, en affirmant que ce joueur issu des équipes de jeunes était capable d'apporter un vrai plus à l'équipe.

À propos de l'avenir de Domínguez avec l'équipe première, l'entraîneur argentin a déclaré : « Nous savons que c'est un joueur important et qu'il est capable de nous aider. Pour moi, il n'y a pas d'âge limite pour les footballeurs. S'ils n'ont pas la capacité de faire leurs preuves, ils ne feront pas partie de l'équipe. Et s'il continue sur cette voie, il est évident que nous avons un joueur important en pleine progression. »

Simeone a ajouté : « Nous devons le soutenir, ne pas nous précipiter pour le faire jouer, le protéger, et nous prendrons soin de lui car c'est un jeune capable de nous aider », dans une allusion claire à son intention de s'appuyer sur ce jeune talent au cours de la saison prochaine.

L'entraîneur argentin a également évoqué la nouvelle recrue Kang In-lee, en affirmant que le joueur coréen avait besoin de temps pour s'adapter, malgré ses quelques minutes disputées lors du match.

Il a déclaré : « Il trouvera progressivement le rythme de jeu dont il a besoin et dont l'équipe a besoin, et nous aurons certainement besoin du temps d'adaptation par lequel passent tous les footballeurs, en particulier sur le plan physique. »

Quant au poste qu'occupera Kang In-lee, Simeone a fait preuve d'une souplesse tactique évidente en déclarant : « Je ne sais pas, car il peut jouer sur l'aile droite, en tant qu'ailier gauche rentrant, comme milieu gauche ou comme milieu offensif. C'est un footballeur qui s'adapte à différents systèmes grâce à ses caractéristiques, et nous essaierons de le placer au poste que nous jugerons le plus utile à l'équipe. »