Le Real Madrid cherche à poursuivre sa course-poursuite face au Barça en tête de la Liga, à l'occasion du derby qu'il disputera contre l'Atlético, demain dimanche, lors de la septième journée du championnat d'Espagne.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, l'Atlético Madrid a perdu sa dernière confrontation face au Real Madrid en Liga sur le score de 3-2 en mars dernier, après avoir évité la défaite lors de ses six matches précédents dans la compétition, en signant deux victoires et quatre nuls.

L'Atlético n'a subi deux défaites consécutives ou plus face au Real Madrid en Liga sous la direction de Diego Simeone qu'à deux reprises, la première avec trois défaites en 2013, et la seconde avec deux défaites en 2020.

Le Real Madrid a concédé trois défaites lors de ses cinq derniers matches à l'extérieur face à l'Atlético Madrid en Liga, contre une victoire et un nul.

Cela intervient après que le Real n'a perdu qu'une seule fois lors de ses vingt précédentes visites dans l'antre des Rojiblancos dans la compétition, en signant douze victoires et sept nuls.

La Maison Blanche a remporté ses deux derniers matches face à l'Atlético dans toutes les compétitions, et les Merengues n'avaient plus enchaîné trois victoires consécutives ou plus face à leur rival depuis 2013, lorsqu'ils avaient signé dix victoires consécutives, dont deux sous la direction de Manuel Pellegrini et huit sous la direction de José Mourinho.

L'Atlético Madrid vit la plus longue série de victoires de son histoire à domicile face aux clubs madrilènes, après avoir signé six victoires consécutives dans les derbies.

À l'inverse, le Real Madrid a récolté des points lors de huit de ses neuf derniers matches de derby disputés à l'extérieur, en signant quatre victoires et quatre nuls contre une seule défaite.

Le Real Madrid a récolté plus de points que n'importe quelle autre équipe en Liga cette saison grâce aux buts inscrits à partir de la 85e minute, après avoir engrangé quatre points de cette manière.

À l'inverse, l'Atlético Madrid est la seule équipe dont les filets ont encaissé la totalité des buts en Liga cette saison au cours de la seconde période, soit six buts en six matches.

Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, n'a contribué qu'à deux buts lors de ses neuf premiers matches face à l'Atlético Madrid en Liga, après avoir délivré deux passes décisives, mais il a été directement impliqué dans quatre buts lors des quatre dernières confrontations en championnat face à lui, en inscrivant deux buts et en en faisant marquer autant.

Jonathan David a inscrit deux buts lors de ses deux premiers matches en Liga avec l'Atlético Madrid, et il pourrait devenir le premier joueur à marquer lors de ses trois premiers matches dans la compétition avec les Rojiblancos au cours du XXIe siècle.

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, se rapproche des 500 contributions décisives au niveau des clubs, puisqu'il en compte actuellement 499, soit 377 buts et 122 passes décisives, et il atteindra ce chiffre s'il marque ou fait marquer un but lors du derby.

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, n'a subi de défaites en Liga face à aucun entraîneur plus que face à Xavi Hernandez, puisqu'il a perdu cinq matches sur cinq contre lui, suivi de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, à la deuxième place, Simeone ayant perdu trois fois contre lui en trois matches.



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