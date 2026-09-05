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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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Simeone crée la surprise avec Álvarez face à l'Athletic Bilbao

Athletic Bilbao vs Atlético Madrid
Athletic Bilbao
Atlético Madrid
LaLiga
J. Alvarez
D. Simeone
Espagne

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a écarté son joueur Julian Álvarez du onze de départ face à l'Athletic Bilbao, lors de la quatrième journée de Liga, au stade de San Mamés.

Álvarez a récemment fait son retour à l'entraînement des Colchoneros et a intégré la liste de l'équipe face à l'Athletic Bilbao.

Simeone a préféré placer Álvarez sur le banc des remplaçants, aux côtés de la recrue Jonathan David.

Voici la composition de l'Atlético de Madrid :

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

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Quant à la composition de l'Athletic Bilbao, elle est la suivante : 

Unai Simón, Aymeric Laporte, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

L'Atlético de Madrid compte 7 points, tandis que l'Athletic Bilbao a récolté 3 points en 3 matches.

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