Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a écarté son joueur Julian Álvarez du onze de départ face à l'Athletic Bilbao, lors de la quatrième journée de Liga, au stade de San Mamés.

Álvarez a récemment fait son retour à l'entraînement des Colchoneros et a intégré la liste de l'équipe face à l'Athletic Bilbao.

Simeone a préféré placer Álvarez sur le banc des remplaçants, aux côtés de la recrue Jonathan David.

Voici la composition de l'Atlético de Madrid :

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

Quant à la composition de l'Athletic Bilbao, elle est la suivante :

Unai Simón, Aymeric Laporte, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

L'Atlético de Madrid compte 7 points, tandis que l'Athletic Bilbao a récolté 3 points en 3 matches.

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