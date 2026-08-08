Simeone complique la tâche du Barça : la décision de l'Atlético concernant Álvarez est claire

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a évoqué la situation de l'attaquant argentin Julian Alvarez, affirmant que le club a pris une décision claire concernant la vente du joueur.

Alvarez avait exprimé son souhait de quitter l'Atlético Madrid cet été afin de relever un nouveau défi, mais les dirigeants des Colchoneros tiennent à ce qu'il reste.

Le Barça est le club le plus intéressé par la signature de Julian Alvarez, mais le joueur a également été associé au Real Madrid, à Arsenal et au Paris Saint-Germain.

Simeone a déclaré, lors d'une conférence de presse : « La situation est très claire. L'institution a pris une décision que Miguel Ángel a très bien expliquée. Sur le plan sportif, nous sommes très heureux d'avoir un joueur comme Julian, et nous l'aiderons à continuer de grandir et de progresser. »

Simeone a comparé la situation de Julian Alvarez à ce qui s'est passé avec le Français Antoine Griezmann, qui avait quitté l'Atlético Madrid, précisant : « Nous avons vécu au cours de ces années une période avec Griezmann, où il a été contraint de partir puis de revenir, et il a dû prouver sur le terrain la qualité et le statut qui sont les siens. »

Il a ajouté : « Je ne vois pas d'autre voie avec Alvarez que de travailler sur le plan sportif. »

