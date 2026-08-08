Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Diego SimeoneGetty Images
Hussein Hamdy

Traduit par

Simeone complique la tâche du Barça : la décision de l'Atlético concernant Álvarez est claire

Mercato
D. Simeone
J. Alvarez
FC Barcelone
Atlético Madrid
LaLiga
Argentine
Espagne

Nouvelle déclaration de l'entraîneur argentin au sujet de son compatriote

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a évoqué la situation de l'attaquant argentin Julian Alvarez, affirmant que le club a pris une décision claire concernant la vente du joueur.

Alvarez avait exprimé son souhait de quitter l'Atlético Madrid cet été afin de relever un nouveau défi, mais les dirigeants des Colchoneros tiennent à ce qu'il reste.

Le Barça est le club le plus intéressé par la signature de Julian Alvarez, mais le joueur a également été associé au Real Madrid, à Arsenal et au Paris Saint-Germain.

Simeone a déclaré, lors d'une conférence de presse : « La situation est très claire. L'institution a pris une décision que Miguel Ángel a très bien expliquée. Sur le plan sportif, nous sommes très heureux d'avoir un joueur comme Julian, et nous l'aiderons à continuer de grandir et de progresser. »

Simeone a comparé la situation de Julian Alvarez à ce qui s'est passé avec le Français Antoine Griezmann, qui avait quitté l'Atlético Madrid, précisant : « Nous avons vécu au cours de ces années une période avec Griezmann, où il a été contraint de partir puis de revenir, et il a dû prouver sur le terrain la qualité et le statut qui sont les siens. »

Jeux d'amitié des clubs
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Il a ajouté : « Je ne vois pas d'autre voie avec Alvarez que de travailler sur le plan sportif. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google