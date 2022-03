Simeone coach le mieux payé d'Europe

L'Argentin touche un salaire mensuel de 3,33 millions d'euros.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est deuxième avec 1,89 million d'euros, l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, troisième avec 1,49 million d'euros, l'entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, quatrième avec 1,49 million d'euros et l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, cinquième avec 1,17 million d'euros.

Le deuxième entraîneur le mieux payé de la Liga est Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, avec 910 000 €.

Simeone est le plus ancien de tous les entraîneurs de la liste. Il a rejoint l'Atletico il y a dix ans et l'a mené vers de grands succès, remportant deux titres de Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de Espana, deux titres de Ligue Europa et deux Supercoupes européennes.

L'article continue ci-dessous

Il a également mené l'Atletico à deux finales de la Ligue des champions en 2014 et 2016, toutes deux perdues face à leurs grands rivaux madrilènes, respectivement à Lisbonne et à Milan.

Cependant, l'Atletico est toujours à la lutte pour la Ligue des champions de cette saison. Ils viennent d'éliminer Manchester United en huitième de finale de la compétition et affronteront City en quart de finale.