Simeone cash sur Arbeloa avant le derby madrilène : "Il est..."

Ce match marquera la première confrontation entre les deux entraîneurs sur le banc, et le premier derby d'Arbeloa en tant qu'entraîneur principal, tandis que ce sera le 50e pour Simeone.





Interrogé par Diario AS avant la rencontre sur l'impact d'Arbeloa au Real Madrid depuis son arrivée en remplacement de Xabi Alonso en janvier, Simeone a répondu :





« Il fait un excellent travail ; les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a une véritable connexion avec les joueurs, et cela se voit. Au-delà des compétences techniques que nous, entraîneurs, possédons, il y a quelque chose de plus qui est évident. On sent qu'il existe une compréhension partagée des attentes et des besoins de l'entraîneur. »





Évolution du Real Madrid depuis la première rencontre





Outre la connexion avec les joueurs, Simeone a été interrogé sur les différences qu'il constatait dans le Real Madrid d'Arbeloa.





« Vous le voyez mieux que nous. Ils suivent toujours le même schéma car les joueurs sont les mêmes. Ils fonctionnent bien en équipe, notamment en Ligue des Champions contre Benfica et City, et c'est ce schéma qu'ils continueront de suivre pour que le Real Madrid puisse, comme toujours, maintenir son ambition de tout gagner. »





« Tout le monde a ses hauts et ses bas » – Simeone à propos de Julian Alvarez





La bonne nouvelle pour les Colchoneros face à Tottenham Hotspur : Julian Alvarez a retrouvé son meilleur niveau à Londres, en inscrivant un superbe but d'ouverture.





« C'est un être humain, et comme tout le monde, il a ses hauts et ses bas. Nous l'avons constaté lors des derniers matchs. C'est pourquoi, lorsqu'il a baissé de régime, nous avons exigé qu'il retrouve son meilleur niveau. Nous savons que le chemin est rarement direct et qu'il y a toujours des détours. Et vous savez ce que je pense quand il y a des détours. »