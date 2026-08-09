Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a analysé la grande évolution qu'a connue le club depuis qu'il en a pris les rênes il y a 15 ans, soulignant que l'élévation du statut de l'équipe s'est accompagnée d'une forte hausse du niveau des ambitions.

Simeone a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo : « Auparavant, la victoire était une source de bonheur, alors que désormais elle est devenue une source de soulagement. »

L'entraîneur argentin a ajouté : « Je souffre aujourd'hui parce que nous avons amené le club à un endroit où nous sommes devenus plus exposés à la pression, avec un niveau d'attentes qui s'est élevé à un degré considérable, et notre responsabilité est donc devenue énorme. Réaliser une bonne saison ne suffit plus. »

Simeone a estimé que satisfaire les ambitions des supporters après la saison dernière n'est pas une tâche facile, après que l'équipe a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, perdu la finale de la Coupe du Roi aux tirs au but et terminé le championnat à la quatrième place.

Il a expliqué : « Nous devons atteindre la finale de la Ligue des champions, remporter la Coupe du Roi et terminer le championnat à l'une des deux premières places, dans une compétition qui compte le Real Madrid et le Barça. »

L'entraîneur argentin, qui a insisté sur le fait qu'il possède toujours l'énergie nécessaire pour continuer à diriger l'équipe, a affirmé que l'Atlético travaillera cette saison à « retrouver la solidité défensive que nous avons perdue, en particulier en Ligue des champions », en plus de travailler à « augmenter la contribution des milieux de terrain dans l'inscription des buts ».

Il a déclaré : « Je crois toujours que nous sommes capables de chercher à réaliser ce que veulent nos supporters, à savoir remporter des titres. Nous donnerons le maximum pour y parvenir. »

Il a poursuivi : « Lorsque je suis arrivé à l'Atlético, le club n'avait plus gagné le championnat depuis 1996, puis nous avons décroché le titre en 2014, soit 18 ans plus tard. Nous sommes redevenus champions en 2021, après sept ans. L'équipe doit encore réduire ces intervalles. »

Au sujet de son avenir avec l'Atlético Madrid, Simeone n'a pas fixé de cadre temporel clair quant à la poursuite de son aventure, affirmant qu'il ne cherche pas à battre les records d'entraîneurs tels qu'Arsène Wenger, qui a passé 22 ans à Arsenal, ou Alex Ferguson, qui a passé 27 ans à Manchester United.

Il a déclaré : « Je pense seulement à l'énergie, à la force et à l'humilité dont nous avons besoin pour être ici. »

Simeone a évoqué la difficulté de la compétition en Espagne, déclarant : « Nous sommes dans un club qui rivalise avec deux grandes puissances (...) Nous sommes désormais à une place privilégiée, mais les équipes qui se trouvent derrière nous veulent nous concurrencer. »

Il a ajouté : « À l'Atlético, tu dois toujours être pleinement concentré et à 110 %, car 100 % ne suffisent pas pour gagner en Espagne. Tu dois progresser chaque jour et ne pas perdre ton humilité, car les équipes qui sont derrière nous continuent de progresser. »

Simeone n'a pas non plus fermé la porte à la possibilité de prendre en main la sélection argentine à l'avenir, affirmant que cela pourrait se produire « plus tard ».

L'entraîneur argentin a salué la prestation de la sélection de son pays lors de la dernière Coupe du monde, ainsi que le sélectionneur Lionel Scaloni, dont il a qualifié le travail d'« immense », mais il a reconnu que l'Espagne avait été la meilleure des deux équipes lors de la finale.

Interrogé sur la possibilité d'entraîner un jour le Real Madrid ou le Barça, Simeone a répondu de manière frappante : « L'un est assurément impossible. Quant à l'autre, je ne le crois pas. »

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