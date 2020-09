S’il reste au Barça, Luis Suarez "fera partie des plans" de Koeman

En marge de la rencontre amicale contre Girona, Ronald Koeman a avoué que l’Uruguayen fera partie intégrante de son effectif s’il reste.

Pour son deuxième match à la tête du , Ronald Koeman a connu une deuxième victoire. Portée par le trio Messi – Coutinho – Trincao, la formation catalane a tranquillement déroulé face à Girona.

Comme face au Gimnastic, Luis Suarez n’était pas dans le groupe retenu par le coach néerlandais.

Poussé vers la sortie dans le renouveau souhaité par l’ancien sélectionneur des Oranje, l’Uruguayen est toujours dans l’attente que son avenir se décante.

Plus d'équipes

Un flou jusqu’à la fin ?

Ce ne sera pas à la Turin à cause de problèmes administratifs mais alors, pourrait-il rester au Barça malgré les épisodes de ces dernières semaines ?

A la sortie du match amical, Ronald Koeman y a apporté une réponse.

L'article continue ci-dessous

"Suarez sera un membre de plus [de l’équipe] s’il reste" , a déclaré l’entraîneur de Barcelone à TV3.

"J’ai parlé avec Luis ce matin. Nous allons attendre de voir s’il y a une issue ou non. Nous respectons les contrats et, dès le premier jour, nous avons dit que s’il reste dans l’équipe, ce sera un de plus."

Un sacré retournement de situation alors que Memphis Depay est annoncé avec insistance du côté du Camp Nou. Mais qui ne devrait pas déplaire à Lionel Messi, qui pousse en interne pour voir son ami rester.