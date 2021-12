Signé par Puma, Romeo Beckham rejoint son idole Neymar

Romeo Beckham, jeune star de l'Inter Miami, a révélé le message qu'il a reçu de son "incroyable" modèle du Paris Saint-Germain, Neymar, après avoir conclu un partenariat avec Puma.



Beckham a rejoint l'Inter Miami - la franchise de MLS détenue par son père David - après avoir eu 19 ans en septembre, et a commencé à se développer dans la réserve affiliée au Fort Lauderdale CF. L'ailier adolescent se prépare maintenant à sa deuxième saison avec le club de la USL League One, au cours de laquelle il représentera également Puma en tant que l'un de ses athlètes "Future Z".

Beckham a également reçu une paire de chaussures de football Puma Future Z 1.2 après avoir signé un partenariat à long terme avec la marque sportive de renommée mondiale. Ben Hughes, directeur général de Puma UK, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Romeo dans la famille Puma. Nous sommes ravis pour Romeo, qui se prépare à une nouvelle saison en tant qu'athlète d'élite, et nous sommes impatients de l'accompagner dans son parcours".

Neymar tend la main à Beckham

"Romeo ajoute une nouvelle voix à la façon dont nous façonnons la culture du football et créons des liens avec nos clients, en soutenant notre message de marque d'un football plus rapide et l'idéal de conduire le changement dans le jeu".

Le joueur vedette du PSG et international brésilien Neymar est également signé chez Puma, et a pris contact avec Beckham après avoir vu l'adolescent rejoindre leurs rangs. "Il m'a envoyé un message lorsqu'il m'a vu porter Puma, ce qui m'a fait plaisir", a déclaré Beckham. Beckham considère également la légende d'Arsenal et l'ancien attaquant français Thierry Henry comme une source d'inspiration, tout comme son père, qui a joué pour Manchester United, le Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan et le PSG au cours de son illustre carrière. "Thierry Henry a toujours été l'un de mes joueurs préférés, certains des buts qu'il a marqués étaient incroyables", a-t-il ajouté. "S'il y avait deux joueurs dont j'aimerais avoir les capacités, ce serait Thierry et bien sûr mon père !".