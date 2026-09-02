Le gouvernement espagnol a annoncé ce mercredi le classement des deux prochains matches du Barça, face à Valence et à Feyenoord, parmi les rencontres à « haut risque ».

Le Barça se prépare à affronter Valence, dimanche prochain au stade de « Mestalla », dans le cadre du championnat d'Espagne, avant d'entamer son parcours en Ligue des champions d'Europe par un duel contre le club néerlandais du Feyenoord, mercredi au stade « Spotify Camp Nou ».

Le ministère de l'Intérieur espagnol a précisé, dans un communiqué relayé par le journal « Marca », que la commission gouvernementale de lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport avait pris la décision de classer les deux confrontations parmi les rencontres à haut risque, ce qui impose aux clubs concernés de prendre des mesures de sécurité supplémentaires.

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La décision nécessitera de renforcer la présence sécuritaire autour des deux matches, en plus de l'application d'un certain nombre de mesures particulières, parmi lesquelles l'interdiction de la vente directe de billets le jour de la rencontre, l'attribution d'une zone sécurisée pour les supporters de l'équipe visiteuse et le durcissement des procédures de contrôle des entrées au stade.

La décision de classer la confrontation entre le Barça et le Feyenoord à haut risque intervient après un précédent similaire, l'organisme relevant du ministère de l'Intérieur espagnol ayant déjà classé le match entre le Real Betis et le Feyenoord, disputé en Ligue Europa en janvier dernier, parmi les rencontres à haut risque.

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