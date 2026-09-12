Le Real Madrid s'est imposé face au Rayo Vallecano sur le score de (4-1), lors d'une soirée qui était censée propulser Diomande, mais qui s'est achevée sous quelques sifflets des supporters du Santiago Bernabéu, malgré les deux buts de Kylian Mbappé, les deux buts d'Álvaro Carreras et le but de Bellingham, après que le but de Camello a semé l'inquiétude dans les tribunes.

Et bien que le Rayo ait terminé la première période étendu au sol, il est revenu en seconde et a semé le trouble, confirmant que le Bernabéu veut davantage de Mourinho, selon le journal « Sport » catalan.

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En seulement 21 minutes, la rencontre a semblé pliée sans lutte, lorsque l'équipe madrilène a inscrit un triplé. L'élément le plus marquant de la composition était la participation de Diomande, auteur du transfert le plus controversé, aux côtés de Bernardo Silva, Carreras et Rüdiger, tous titulaires.

La défaite face au Real Betis (1-0) avait provoqué une crise de tension au Real Madrid, et l'équipe a réagi par deux victoires consécutives, contre l'Inter (2-1) puis le Rayo (4-1), mais les fantômes du passé sont toujours présents au Bernabéu.

Le Rayo a en effet profité d'une grossière erreur de Vinicius — selon « Sport » — pour que le ballon parvienne à Camello, qui a réduit l'écart d'une touche étrange passée entre les jambes de Courtois. Et alors que le score atteignait 3-1, le Bernabéu s'est crispé et Mourinho s'est levé au milieu de sifflets timides.

Ce furent les minutes de Courtois, qui a brillé face aux tentatives du Rayo depuis l'extérieur de la surface. Le Belge impose sa loi : les balles arrêtables n'entrent pas, et beaucoup de balles impossibles à arrêter n'entrent pas non plus.

La soirée qui était censée être la première grande soirée de Diomande s'est achevée sans que l'auteur du transfert le plus cher de la Liga ne laisse une véritable empreinte, tandis que Mbappé a de nouveau brillé et inscrit le quatrième but. Mais le plus important est que le Real Madrid en soit sorti vainqueur, au milieu d'un murmure d'incertitude et de sifflets réclamant davantage à Mourinho, selon le journal catalan.

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