Siestes, retards, motivation : C'est n'importe quoi à Chelsea sous Lampard

Depuis l'arrivée de Frank Lampard à Chelsea, les standards de sérieux et de professionnalisme ont largement chuté. C'est devenu du n'importe quoi.

Écrasé 4-1 à Manchester United en milieu de semaine, Chelsea continue de battre des records de médiocrité cette saison. Et selon le journal britannique The Telegraph, la présence de Frank Lampard à la tête des Blues n'y est pas du tout étranger. Le média sportif pointe du doigt non seulement les carences tactiques et les prestations sportives très en deçà mais surtout sa gestion quotidienne du club où il a gravement fait chuter les niveaux d'exigence et de professionnalisme. Sous Lampard, c'est devenu n'importe quoi à Stamford Bridge.

N'importe quoi à Chelsea : Lampard a perdu son groupe

En marge de la défaite chez le rival mancunien, plusieurs incidents ont émaillé le groupe, nouvelles preuves de la gestion catastrophique de Frank Lampard sur son groupe de joueurs. Plusieurs joueurs avaient en effet décidé, contre l'avis du staff, de faire une sieste avant le départ en bus et l'un d'eux est arrivé en retard au rendez-vous car il ne s'était pas réveillé. Une sortie de route comme une autre devenue légion ces dernières semaines et qui n'a même pas été sanctionnée par l'entraîneur anglais.

Autre problème très important au sein du groupe, plusieurs joueurs de l'équipe ont clairement indiqué au groupe qu'ils souhaitaient partir cet été et ne feraient plus aucun effort en cette fin de saison. Ils seraient au moins 6 dans ce cas, tirant tout le groupe vers le bas en termes de motivation. Une situation que ne parvient pas à gérer Lampard qui ne sanctionne même plus ses joueurs pour qui les punitions ne font plus rien.

En résulte un groupe complètement démotivé qui ne veut plus se tirer vers le haut ni faire les efforts pour les autres. Autant dire que les carences tactiques déjà présentes chez Lampard se retrouvent encore amplifiées par cette situation ingérable. Son message ne passe tout simplement plus, si tant est qu'il soit passé un jour. Lors des échauffements de pré-match, les joueurs montent sur le terrain avec les lacets défaits et les chaussures même pas attachées. Un joueur aurait même demandé au staff pourquoi on leur attribuait encore des exercices à l'entraînement « puisque la saison est déjà terminée » depuis l'élimination en Ligue des Champions.