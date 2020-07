Sidney Govou : "Benzema est plus complet que Thierry Henry"

L’ancien international français, Sidney Govou, estime que Karim Benzema est un joueur avec une palette plus complète que Thierry Henry.

Karim Benzema est en train de signer une fin de saison 2020/2021 époustouflante avec son équipe du . Plus que jamais, l’attaquant français suscite l’admiration de tous les observateus, y compris ceux qui le connaissent parfaitement bien. Un certain Sidney Govou s’est notamment dit totalement bluffé par ce que démontre son ancien coéquipier à l’OL.

« Ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est son physique, a déclaré l’ex-international français dans un entretien à L’Equipe. Il a eu cette intelligence de savoir évoluer. Quand il est arrivé au Real, il avait pris beaucoup de volume, il allait beaucoup à la musculation mais là, il est affûté, plus fin et peut-être plus fort qu'avant. Il a le profil physique idéal du style qu'il propose. »

Tout en évoquant son étonnement face aux capacités athlétiques de KB9 et son endurance, Govou a assuré qu’il n’était pas surpris par sa longévité, ni le caractère qu’il affiche depuis qu’il est à Madrid. « J'ai toujours pensé qu'il était l'un des meilleurs attaquants européens. Il a eu des petites difficultés au départ au Real car il fallait s'y imposer. Mais il a pris une dimension incroyable au fil des années. Et un peu plus après le départ de Ronaldo. Il a de nouvelles responsabilités, c'est un vrai leader », a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

« Impossible de ne pas l’aimer quand on aime le foot »

Govou a enchéri en indiquant qu’il y a peu de joueurs en activité qui ont un profil aussi complet que son compatriote : « Ce n'est pas un pur buteur, ce n'est pas un Firmino, non plus, c'est un mixte. Il sait tout faire, marquer, passer, se déplacer... Il a une palette rare pour ce poste. Il n'est pas obnubilé par le but et on lui a d'ailleurs assez reproché. »

Et si on le comparait aux grands joueurs du passé ? Un exercice auquel Govou n’a pas hésité à se prêter, osant notamment affirmer que Benzema était au-dessus du meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Thierry Henry. « Je pense qu'il a largement le niveau de Thierry. Thierry m'impressionnait vraiment car il n'était pas seulement un joueur rapide mais il avait du ballon. Mais Karim est plus complet. Il a aussi une sorte de prestance car il est plus petit et moins athlétique. Karim a toujours été un top player. Si tu aimes le foot, c'est impossible de ne pas l'aimer », a-t-il conclu.