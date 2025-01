"Si je parle...", cette star du Barça qui menace les arbitres

L'attaquant du FC Barcelone Raphinha réalise une belle saison, et sans doute sa meilleure saison.

Contre Benfica, lors de la victoire des Blaugrana en Ligue des champions, il a été au centre de l'attention sur le terrain et en dehors.

Le Brésilien a inscrit un doublé improbable, son premier but dévié par inadvertance sur sa tête et dans le but après une passe du gardien de Benfica Anatoli Trubin. Le deuxième but est à son actif, puisqu'il s'est lancé dans le dos de la défense à la 96e minute avant de couper et de tirer au-dessus du gardien ukrainien.

Raphinha a tout de même été élu Joueur du match par l'UEFA, mais il a mis du temps à apparaître devant les médias. Barcelone a concédé un penalty facile en première période, mais s'est vu accorder un penalty pour une touche trop légère sur Lamine Yamal, et a évité un penalty dans la même action où Raphinha a marqué. On lui a demandé s'il préférait les arbitres de l'UEFA à ceux de la Liga, ce à quoi il a répondu avec une certaine surprise.

« Si je dis ce que je pense, peut-être qu’ils ne me laisseront plus jouer en Liga », a-t-il déclaré à Cadena SER.

Le contexte remonte au week-end dernier, où Barcelone s’est vu refuser ce qu’il considérait comme un penalty clair sur Jules Kounde, en fin de match lors du match nul 1-1 contre Getafe. L’arbitre n’a pas été invité à regarder l’écran par la VAR, ce qui a provoqué l’indignation des Blaugrana.

Hansi Flick a fait de son mieux pour éviter la controverse cette saison, mais il n’a clairement pas estimé que cela était discutable, d’après ses déclarations avant le match contre Benfica. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été beaucoup plus sévère dans son évaluation de la décision, dans ce qu’il considère comme un problème récurrent dans le football espagnol – presque sans exception, toutes les équipes de la Liga ont le sentiment d’avoir été victimes de l’arbitrage cette saison.