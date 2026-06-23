Michael Olisi, la star du Bayern Munich, a de nouveau ébloui les observateurs lors de la large victoire de l’équipe de France contre l’Irak (3-0) en Coupe du monde 2026. Auteur de deux passes décisives, il a renforcé sa cote auprès du Real Madrid, pressenti comme destination estivale.

La chaîne américaine CBS a salué l’entente exceptionnelle entre Oulissi et Kylian Mbappé. La légende Thierry Henry, qui a entraîné Oulissi aux Jeux olympiques de 2024, a déclaré : « J’ai regardé Oulissi et Mbappé s’échanger des passes pendant 30 minutes. Si j’étais au Real Madrid, j’y prêterais attention. Un jour, Mbappé pourrait bien nous demander de recruter le joueur qui lui fait sans cesse des passes. »

Le milieu offensif s’est illustré par son dynamisme dans la construction des attaques des « Bleus », offrant d’abord une passe millimétrée depuis l’extérieur de la surface à Mbappé, avant d’adresser à Ousmane Dembélé un ballon décisif derrière la défense irakienne, preuve de sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Âgé de 23 ans, Oulissi est depuis plusieurs semaines sur les radars du Real Madrid : le président Florentino Pérez le voit comme une alternative stratégique au cas où le renouvellement du contrat de Vinícius Júnior échouerait. Il est en effet perçu comme le partenaire idéal de Mbappé au Santiago Bernabéu.

Ce jeune talent tricolore, déjà encadré par Henry lors des JO, est particulièrement apprécié dans l’Hexagone, ce qui en fait une cible idéale pour le club madrilène, désireux de s’offrir un avant-poste capable de s’intégrer immédiatement au côté de sa nouvelle star.