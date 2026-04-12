« Si j’étais à l’Ajax, je lui donnerais sans hésiter sa chance. »

Dick Lukkien, l’entraîneur du FC Groningen, travaille quotidiennement avec le défenseur Dies Janse, prêté par l’Ajax. Interrogé dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie », il livre un avis favorable sur le jeune homme, estimant qu’il est prêt à assumer un rôle important à son retour à Amsterdam. En revanche, il se montre plus réservé concernant Tygo Land, arrivé en prêt du PSV.

Interrogé sur l’émission matinale d’ESPN pour savoir si les deux jeunes hommes sont prêts à retrouver leurs clubs formateurs, l’entraîneur répond sans détour : « Oui et non. Tygo est un excellent joueur, mais je pense qu’il lui faut encore une année pour pouvoir réellement s’imposer au PSV. »

En revanche, il adresse un compliment appuyé à Janse : « Il a fait d’énormes progrès, surtout depuis la trêve hivernale. Si j’étais à la tête de l’Ajax, je lui donnerais sa chance. »

Il se garde toutefois de réclamer ouvertement un prêt supplémentaire d’un an pour Land à Groningen. « Si je m’ingérais dans le rôle de notre directeur technique (Mo Allach, ndlr), je lui ferais injustice, car il est tout à fait capable de se forger son propre avis. Mon rôle, c’est d’accompagner les joueurs. Si je pensais vraiment que Tygo est prêt, je le dirais sans détour. Mais je suis convaincu qu’il a encore besoin d’une saison complète pour accumuler du temps de jeu, et cette opportunité est bien plus grande chez nous qu’au PSV. »

Hans Kraay junior salue la qualité technique de Janse, et Lukkien d’ajouter : « Il est aussi à l’aise sans ballon. Il évolue souvent avec cinquante mètres dans son dos, mais il ne subit pas de pression excessive. »

L’entraîneur souligne toutefois que Janse peut parfois sembler paresseux et doit travailler sur sa vigilance : « Je ne sais pas si c’est le bon mot, mais il n’est pas tout à fait assez attentif. Mais en général, il anticipe bien et ne se met donc pas en difficulté. »

Kraay répond sans hésiter « non » lorsque le présentateur Milan van Dongen suggère que Janse pourrait former un bon duo avec Youri Baas à l’Ajax. Lukkien, lui, est convaincu du contraire : « Les joueurs intelligents et talentueux parviennent toujours à bien jouer ensemble. C’est ainsi que je vois ces deux-là. »