"Si Alaba veut travailler avec Messi ce serait compréhensible'' - Matthaus exhorte la star du Bayern Munich à ne pas courir après l'argent

Les conseillers de l'Autrichien sont "accusés" de vouloir décrocher un contrat lucratif à leur client.

Lothar Matthaus admet qu'il serait compréhensible que David Alaba veuille quitter le pour travailler aux côtés de Lionel Messi à Barcelone, mais le défenseur autrichien a été averti qu'il ne devrait pas laisser les facteurs financiers déterminer la prochaine étape de sa carrière. Les discussions concernant une prolongation de contrat pour le joueur de 28 ans en sont dans l'impasse. Il est entré dans la dernière année de son contrat actuel et n'a donné aucune indication s'il comptait prolonger - l'ancien président du Bayern, Uli Hoeness, attaquant un agent d'Alaba de "piranha avide".

David Alaba a depuis rejeté les affirmations selon lesquelles il faisait des demandes excessives à l'Allianz Arena. Lothar Matthaus espère que les deux parties parviendront à un compromis qui convienne à toutes les parties et que tout départ, s'il y a lieu, soit motivé par une ambition sportive et non par un gain financier. La légende du Bayern a déclaré à Sky Deutschland : "David est devenu l'un des joueurs les plus importants de cette super équipe et je suis sûr que tout le monde dans ce club aimerait qu'il reste".

"S'il devait vraiment être le cas que lui et son conseiller ne sont intéressés qu'à obtenir un salaire plus élevé, ce ne serait pas la décision la plus judicieuse à mon avis. J'aurais pu, moi aussi, gagner plus d'argent sur certains contrats pendant ma carrière. Mais je peux assurer à David qu'à la fin de sa carrière, ce ne sera pas ce qui le rendra heureux. Chaque club a un ou deux joueurs dans sa structure salariale qui sont au sommet. Cela pourrait être Manuel Neuer et Robert Lewandowski au Bayern, et à juste titre. Personne ne gagne plus que Messi à Barcelone et je n'aurais pas pu demander plus que Diego Maradona si j'étais allé à Naples", a ajouté l'Allemand.

"L'argent ne pourra pas lui apporter l'amour d'un club"

"Mais si David monte dans le top trois ou le top cinq avec son nouveau contrat au Bayern, c'est parfaitement bien. Surtout à notre époque et avec le lien entre David et le Bayern, l'argent ne devrait pas être le facteur le plus important. Il y a une chose que les millions supplémentaires d'un transfert ne pourront jamais lui apporter : l'amour et l'appréciation du club, de l'équipe et des fans. Que ce soit au Real, à Barcelone, à ou à Paris. David serait reconnu et respecté partout pour être une personne formidable et un footballeur fantastique. Mais il ne trouvera pas la chaleur du nid et le sentiment agréable que les gens du FC Bayern lui donnent chaque jour dans un autre club", a analysé Lothar Matthaus.

En revanche, l'ancien du Bayern comprendrait que le latéral ait besoin d'un nouveau challenge sportif : "Cependant, si David s'intéresse à autre chose que quelques millions, alors je pourrais le comprendre. Je voulais aussi rejoindre le en 1991. L'Inter ne m'a pas laissé partir. Si David décide qu'après tant d'années, il veut vraiment vivre quelque chose de différent, alors c'est compréhensible. S'il a le grand désir de jouer pour un club comme le Real, de jouer en semaine après semaine ou de faire de la magie avec Messi, ce sont des arguments que je peux comprendre".

Alaba a déclaré à propos de son feuilleton concernant sa prolongation de contrat qui dure depuis plusieurs semaines : "Ce club n'est pas n'importe quel club pour moi, c'est la maison et la famille. Je porte le maillot rouge emblématique depuis 12 ans, et je le fais chaque jour avec dévouement, fierté et passion, et je le fais toujours. Le bien-être de ce club fantastique est avant tout et est également très important pour moi".

"J'ai pris à cœur chaque personne responsable, chaque coéquipier, chaque employé du club. Dans une famille, vous pouvez avoir une opinion différente, mais cela reste toujours de la famille. Je continuerai d’en tenir compte. J'espère vraiment que nous pourrons trouver une solution le plus rapidement possible afin que le club, les dirigeants, mes coéquipiers et les fans sachent ce qui se passe", a conclu l'Autrichien.