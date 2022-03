Shevchenko : « Des enfants meurent, on doit stopper cette guerre »

L'ancien attaquant de l'AC Milan et de Chelsea se réjouit que la FIFA ait pris des mesures décisives, mais reste préoccupé par le sort des habitants de son pays.

Andriy Shevchenko a publié une déclaration forte appelant à la fin d'une "vraie guerre" entre l'Ukraine et la Russie, la légende de l'AC Milan soulignant que "des enfants meurent" et que des membres de sa propre famille se trouvent toujours à Kiev.

L'ancien attaquant de Chelsea, qui a passé cinq ans à la tête de l'équipe nationale de son pays entre 2016 et 2021, fait partie de ceux qui sont contraints de regarder de loin l'invasion de leur pays par Vladimir Poutine.

Shevchenko se dit fier d’être ukrainien

Il admet que le football "n'existe plus" pour lui. Le technicien de 45 ans souhaite que des mesures plus importantes soient prises par les nations du monde entier afin d'empêcher que les troubles politiques ne deviennent incontrôlables. Il a déclaré à Sky Sports: "Je suis très fier d'être ukrainien. C'est un moment très difficile pour mon pays, mon peuple, ma famille. Ma mère et ma sœur sont à Kiev en ce moment, et des choses terribles se sont produites là-bas. Des gens meurent, des enfants meurent, des missiles sont pointés sur nos maisons".

« Nous devons arrêter cette guerre, nous devons trouver un moyen d'arrêter la guerre, a-t-il poursuivi sur un ton ferme. Ma maman et ma sœur, comme la plupart des Ukrainiens, refusent de partir, elles restent sur place pour se battre, pour notre liberté, pour notre âme. Nous sommes un peuple uni, et en ce moment, un pays uni. Il y a beaucoup d'aide autour de nous ; les familles essaient de partager la nourriture avec les soldats, pour aider les troupes. C'est l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de l'Ukraine, mais les gens sont vraiment unis, parce que nous voulons la liberté et défendre nos foyers ».

Le Ballon d’Or 2004 s’est ensuite exprimé sur l’aide dont ses compatriotes ont besoin : « Nous avons des réfugiés, nous avons besoin d'aide humanitaire. Nous avons besoin de soutien médical, de soutien alimentaire. J'ai l'impression que je peux faire beaucoup ici, et je le ferai. »

Des sanctions sont imposées aux institutions financières et politiques russes par des gouvernements et des entreprises du monde entier, la FIFA et l'UEFA ayant retiré au pays le droit d'accueillir la finale de la Ligue des champions tout en suspendant son équipe nationale des barrages de la Coupe du monde et les équipes nationales des compétitions européennes.

Shevchenko a déclaré à propos des efforts déployés pour rétablir la paix le plus rapidement possible : "C'est une grande réaction de la part des institutions comme l'UEFA et la FIFA de prendre la bonne décision. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une décision difficile. Quand on attaque un pays, quand on commence à envoyer des bombes et des soldats, ce n'est pas un conflit, c'est une vraie guerre ».

« Tant que la guerre n'a pas cessé, je pense que c'est la bonne décision de ne permettre à aucun athlète russe de participer à un événement sportif. Le football n'existe plus pour moi. Je n'y pense pas. Ce n'est pas le moment pour cela. Je ne regarde rien, aucun sport, rien ».