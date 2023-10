Sheik Jassim veut dégager 4 joueurs de Manchester United

Quatre joueurs en particulier sont dans la ligne de mire si le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani réussit à racheter Manchester United.

L'année dernière, les supporters du club se sont montrés très frustrés. Les Glazer ont d'abord lancé un appel d'offres en novembre, puis ont récemment abandonné les négociations pour rester à la tête de l'équipe.

Le cheikh qatari Jassim et Sir Jim Ratcliffe, anciennement l'homme le plus riche du Royaume-Uni, auraient tous deux déposé des offres supérieures à 5 milliards de livres, mais les Glazers, dont le père Malcom a acheté le club pour 800 millions de livres en 2005, veulent plus de 6 milliards de livres.

Des rapports récents ont révélé que les deux hommes envisagent de faire monter leur offre à ce qui serait un achat record pour une équipe sportive, et si Jassim l'emporte, il est pressenti pour se séparer de quatre joueurs en particulier.

Dans un article du Daily Express, Jack McEachen cite Jadon Sancho, Anthony Martial, Scott McTominay et Harry Maguire comme les premiers à être écartés.

Sancho a eu une prise de bec publique avec le manager Erik ten Hag récemment après que le Néerlandais a remis en question son engagement à l'entraînement, tandis que Martial est tombé derrière Rasmus Hojlund dans la hiérarchie des attaquants à Old Trafford.

McTominay et Maguire ont tous deux failli partir cet été. Le Bayern Munich et Fulham voulaient tous deux le premier avant que le transfert de Joao Palhinha entre les deux clubs n'échoue, tandis que West Ham était intéressé par les deux joueurs.

Les Hammers ont même convenu d'un montant de 30 millions de livres sterling pour Maguire, mais le défenseur central anglais a refusé le salaire réduit qui lui était proposé et a décidé de rester à Old Trafford.

Les quatre joueurs sont à la peine sous les ordres de Ten Hag, mais Jassim pourrait aussi avoir d'autres idées sur son manager, et un nouvel homme pourrait donner aux joueurs un nouveau souffle, ce qu'ils espèrent maintenant.