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Abobakr El Mokadem

Traduit par

Shearer et Owen partagent le même avis après la défaite de l’Angleterre

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
A. Shearer
M. Owen
T. Tuchel
Angleterre
Argentine
É.-U.
Allemagne

L'Argentine a transformé son retard en une victoire palpitante

Alan Shearer et Michael Owen, deux anciens internationaux anglais, ont partagé le même constat après la défaite des « Three Lions » face à l’Argentine (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026. 

« Thomas a joué ses cartes beaucoup trop tôt, dans l’espoir que l’Angleterre puisse tenir le coup, mais cela s’est retourné contre lui », a déclaré Alan Shearer, selon le journal « The Sun ». « Ce sont pourtant ces décisions-là qui font toute la différence. »

Il a ajouté : « Nous l’avions félicité pour ce qu’il avait fait, en alignant cinq défenseurs, lors des deux matchs précédents, alors que l’Angleterre subissait une pression énorme. »

Il a poursuivi : « À présent, je pense que nous avons pris le chemin inverse et que nous nous demandons : aurait-il pu faire les choses différemment et accélérer un peu le rythme ? Car tout reposait sur l’Angleterre. »

Shearer a ajouté : « Ils n’avaient aucune issue, car chaque fois qu’ils récupéraient le ballon, ils manquaient d’énergie. Ils s’étaient épuisés physiquement et mentalement dès que l’Argentine a marqué le premier but. »

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Il conclut : « La meilleure équipe a gagné. Les changements nous ont privés de toute possibilité de faire circuler le ballon. Nous avions six défenseurs sur le terrain à 25 minutes de la fin du match. C’est frustrant. »

Michael Owen partage cet avis et estime que l’Argentine a mérité sa victoire face à l’Angleterre.

Owen a déclaré : « Regardez l’Espagne, qui menait 1-0 hier soir. Ça, c’est du courage. Ça, c’est de l’audace. »

Il a poursuivi : « Regardez ensuite l’Angleterre mener 1-0. Quelle différence ! Nous sommes une meilleure équipe que l’Argentine, j’en suis convaincu, mais nous avons mérité de perdre au final. En réalité, le score aurait pu être de 4-1. Aligner trois défenseurs alors que nous menions 1-0, quel message cela envoie-t-il ? »

Et d’ajouter : « Tant que nous n’aurons pas compris que le courage et l’audace consistent à garder le contrôle du ballon sous la pression, et non à le dégager de la tête ou à l’envoyer en touche à 40 yards, nous obtiendrons toujours ce genre de résultat. »

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