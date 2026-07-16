Shearer et Owen partagent le même avis après la défaite de l’Angleterre

Alan Shearer et Michael Owen, deux anciens internationaux anglais, ont partagé le même constat après la défaite des « Three Lions » face à l’Argentine (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

« Thomas a joué ses cartes beaucoup trop tôt, dans l’espoir que l’Angleterre puisse tenir le coup, mais cela s’est retourné contre lui », a déclaré Alan Shearer, selon le journal « The Sun ». « Ce sont pourtant ces décisions-là qui font toute la différence. »

Il a ajouté : « Nous l’avions félicité pour ce qu’il avait fait, en alignant cinq défenseurs, lors des deux matchs précédents, alors que l’Angleterre subissait une pression énorme. »

Il a poursuivi : « À présent, je pense que nous avons pris le chemin inverse et que nous nous demandons : aurait-il pu faire les choses différemment et accélérer un peu le rythme ? Car tout reposait sur l’Angleterre. »

Shearer a ajouté : « Ils n’avaient aucune issue, car chaque fois qu’ils récupéraient le ballon, ils manquaient d’énergie. Ils s’étaient épuisés physiquement et mentalement dès que l’Argentine a marqué le premier but. »

Il conclut : « La meilleure équipe a gagné. Les changements nous ont privés de toute possibilité de faire circuler le ballon. Nous avions six défenseurs sur le terrain à 25 minutes de la fin du match. C’est frustrant. »

Michael Owen partage cet avis et estime que l’Argentine a mérité sa victoire face à l’Angleterre.

Owen a déclaré : « Regardez l’Espagne, qui menait 1-0 hier soir. Ça, c’est du courage. Ça, c’est de l’audace. »

Il a poursuivi : « Regardez ensuite l’Angleterre mener 1-0. Quelle différence ! Nous sommes une meilleure équipe que l’Argentine, j’en suis convaincu, mais nous avons mérité de perdre au final. En réalité, le score aurait pu être de 4-1. Aligner trois défenseurs alors que nous menions 1-0, quel message cela envoie-t-il ? »

Et d’ajouter : « Tant que nous n’aurons pas compris que le courage et l’audace consistent à garder le contrôle du ballon sous la pression, et non à le dégager de la tête ou à l’envoyer en touche à 40 yards, nous obtiendrons toujours ce genre de résultat. »