Luciano Valente se montre positif au sujet des premières semaines de Giovanni van Bronckhorst à Feyenoord. C’est toutefois une période d’adaptation, notamment pour Shaqueel van Persie, qui a vu son père partir de son poste d’entraîneur principal.

« Shaqueel le vit très bien, ça se voit aussi chez lui. J’en ai déjà parlé avec lui à l’occasion. Il dit lui aussi : au final, je ne suis qu’un footballeur. Shaqueel a en fait raconté exactement la même chose que ce que je dis toujours : dans le football, il arrive tout simplement qu’un entraîneur s’en aille de temps en temps », a expliqué Valente à ESPN.

« Pour lui, c’est particulier, parce que c’est son père, bien sûr », poursuit le milieu de terrain. « Du coup, cela prend plus d’ampleur. Mais il le vit très bien. Nous n’avons même pas eu besoin de l’aider sur ce point. »

Valente se sent très bien avec Van Bronckhorst à la barre. « Je ressens vraiment une énergie positive. Je suis très positif sur la manière dont nous travaillons en tant qu’équipe. Les entraînements sont d’un niveau élevé et l’intensité est très forte. Cela rend aussi le football plus agréable. »

« On s’entraîne presque toute la semaine et, le week-end, il y a souvent un match. Il faut entretenir une bonne ambiance ensemble, à l’entraînement comme en dehors du terrain. Dans ce cas, cela peut devenir une très belle saison. Les conditions sont clairement réunies », a ainsi déclaré, plein d’espoir, le joueur de Feyenoord.

Le fait que Valente ait bien pu collaborer avec Van Persie ne pose aucun problème dans sa relation avec Van Bronckhorst. « Non, je ne trouve pas ça difficile. Je serai toujours honnête à ce sujet. Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises : j’ai une bonne relation avec Robin van Persie et maintenant, je l’ai aussi avec Gio. Au final, vous êtes footballeur et vous devez tenir compte les uns des autres et vous entraider. »

« Nous voulons être champions et, pour cela, il faut échanger ensemble. Je sais comment cela fonctionne dans le football, donc on peut plus vite digérer un licenciement. Cela arrive, tout simplement. Au final, chacun retrouve son chemin et sa place, et alors on souhaite le meilleur les uns aux autres », conclut le milieu de terrain de Feyenoord.