Shakira allume encore Piqué avec une chanson très chaude

Shakira n'oublie pas Piqué et fait référence à l'ancien joueur du Barça dans un nouveau morceau.

"J'ai eu soif de toi pendant un certain temps, et je ne sais pas pourquoi. J'ai été laissée sur ma faim et j'ai voulu boire dans une tasse vide"

C'est ainsi que Shakira relance son ex-compagnon Gerard Piqué dans un nouveau morceau musical.

Pour rappel, l'artiste colombienne et le footballeur espagnol se sont séparés en 2022, après onze ans de vie commune et deux enfants. Pour autant, Shakra n'a eu de cesse de faire référence à son ex-mari, avec des extraits de chanson aprfois très chauds...

"Utilise ta main..."

"Tu es toujours tellement occupé par tes affaires. Un peu de loisirs te feraient du bien, mon amour. Détends-toi ici sur le canapé et accorde-moi ton attention. Tu n'as pas besoin d'être un poète pour me flatter à l'oreille. Lâche le téléphone, utilise ta main avec moi. Je sais que tu es torride, mais je le suis plus encore", chante encore Shakira.