Séville – Lens : La provocation osée de Franck Haise

A la veille du choc contre Séville en Ligue des Champions, l’entraineur de Lens, Franck Haise, a envoyé un avertissement aux Andalous.

S’il partage le même avis que le club andalou sur l’interdiction de déplacement des supporters espagnols par le gouvernement français, Franck Haise ne compte pas jouer aux amis sur la pelouse. L’entraineur du RC Lens a déjà lancé la rencontre contre Séville.

Lens – Séville, Franck Haise annonce la couleur

Déjà éliminés de la Ligue des Champions, Lens et Séville s’affrontent pour une place en Ligue Europa. Les Sang et Or n’ont besoin que d’un point pour valider cette qualification en C3. Avant d’affronter les champions en titre de ladite compétition, Franck Haise a trouvé les mots justes pour motiver ses joueurs. « Je ne sais pas si l'occasion est trop belle. Je connais les résultats de cette équipe qui vit un moment difficile. Ce qui m'intéresse, c'est mon groupe, mes joueurs, qu'on prenne ce match à bras-le-corps. Qu'on le joue avec toute notre énergie, notre confiance. Faire cette série de dix matchs de championnat sans défaite, même si je suis exigeant avec eux, ce qu'ils font est remarquable », a déclaré l’entraineur du RC Lens en conférence de presse, lundi.

Lens veut continuer en Europe

Humilié sur la pelouse d’Arsenal il y a deux semaines, Lens voit en cette opportunité, une occasion de laver l’honneur du club et des supporters. Franck Haise compte finir cette campagne de qualification sur une bonne note et offrir aux fans la chance d’être toujours en Europe l’année prochaine. « Ce n'est pas un lot de consolation. On aurait aimé se battre pour la Champions League mais il ne faut pas oublier d'où on vient mais être en mesure de continuer une Coupe européenne en 2024, je suis très heureux d'avoir cette chance-là à vivre. Et on va la vivre pleinement. Quand on voit des matchs avec des moments compliqués, on a tous envie de montrer notre vrai visage. Il n'y a pas que les joueurs. Le 6-0, ce ne sont pas que les joueurs qui l'ont pris. On l'a tous pris, moi, le staff, le groupe, le club. On a envie de nous voir sous notre plus beau visage », a ajouté le technicien français.