Lens – Séville : Franck Haise attaque le gouvernement français

L’entraîneur du RC Lens s’en est violemment pris au gouvernement français après le refus du déplacement des supporters de Séville.

Ce mardi, le Racing Club de Lens accorde son hospitalité au FC Séville pour le compte de la sixième et ultime journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Mais les dirigeants français ont interdit le déplacement des supporters sévillans en France pour soutenir leur club. Une décision qui passe mal chez l’entraîneur des Sang et Or, qui s’en désole.

Les supporters sévillans interdits de déplacement à Lens

En dehors des interdictions de déplacements de supporteurs en Ligue 1, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que les fans du FC Séville seront interdits de déplacement à Lens mardi soir. Ceci dans le cadre du match de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA.

« Je vais interdire aux supporters de Séville de venir à Lens », avait déclaré le ministre, interrogé sur les interdictions de déplacements de supporters après la mort d'un fan de Nantes lors d'une altercation avec des supporters niçois le 2 décembre dernier. A l’en croire, ces événements « posent la question particulière du football », un sport où « les supporters, pas tous mais une petite partie, sont les plus violents ». Darmanin déplore le fait qu'« on n'a pas ça pour les autres sports ».

Annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dimanche, l'interdiction de déplacement des supporteurs du FC Séville est officialisée par un arrêté préfectoral publié ce lundi. « Du 12 décembre 2023 à 10h au 13 décembre 2023 à 3h est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters du FC Séville, ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords », indique l’arrêté préfectoral, ce lundi.

La réaction de Haise à l’interdiction

En conférence de presse, ce lundi 11 décembre 2023 avant la réception de Séville, mardi soir (18h45), l’entraîneur lensois a été appelé à se prononcer sur la décision du ministre de l’intérieur. Pour Haise, il fallait prévenir les supporters plus tôt au lieu de prendre une telle décision à quelques heures du choc.

« Je le regrette d'abord d'autant que les informations ont été tardives », a déploré Franck Haise, avant de poursuivre. « Le tirage au sort (des poules, NDLR) a eu lieu fin août (le 31). Les gens qui viennent d'Espagne, les fans de Séville ont organisé non pas un déplacement mais un voyage. Ils sont 300 ou 400 et qu’au dernier moment on leur dise non parce qu’il y a certains problèmes… Mais tous les pays en ont un peu », a-t-il ajouté.

« Qu’on leur dise de rester chez eux, à même pas dix mois de l’organisation des JO. Mais comment on va faire pour les Jeux olympiques si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ? Au-delà de la forme tardive, il y a quand même un vrai problème. Qu’il y ait des moyens supplémentaires pour bien encadrer, évidemment mais de cette manière-là ; je ne pense pas que ce soit la bonne solution », a souhaité le technicien français.

Arsenal, c’est une défaite collective

Battu par Arsenal (6-0) lors de la précédente journée, Franck Haise estime que la défaite n’est pas que pour les joueurs. « Il faudrait avoir une discussion avec 25 joueurs de l'effectif pour vous répondre précisément. Quand on voit des matchs avec des moments compliqués, on a tous envie de montrer notre vrai visage. Il n'y a pas que les joueurs. Le 6-0, ce ne sont pas que les joueurs qui l'ont pris uniquement. On l'a tous pris, moi, le staff, le groupe, le club. On a envie de nous voir sous notre plus beau visage », a déclaré le coach lensois.

Si un match nul qualifie les Sang et Or pour les 16es de finale de la Ligue Europa, leur coach ne veut pas se contenter de ce résultat. Haise veut les trois points contre les Espagnols, mardi. « On va le jouer pour le gagner, je veux que les joueurs prennent l'initiative pour le gagner. Mais même si on n'est pas une équipe dans la gestion, on est pragmatique quand il le faut », a-t-il laissé entendre.